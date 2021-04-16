​Konut satışında normale dönüş

Pandeminin olumsuz etkileri nedeniyle gerileyen konut satışlarındaki yükseliş normale dönüş olarak değerlendirildi. Buna göre ülke genelinde konut satışları mart ayında bir önceki aya göre yüzde 36,95, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 artarak 111 bin 241 oldu. Sektör temsilcileri sektörün yılın ilk iki ayındaki düşüş verilerini, gerek mevsimsel etkiler, gerekse artan pandemi önlemleri nedeniyle beklediklerini dile getirdi.

Müteahhitler, bu süreçte yabancıların konut talebi ve ilgisinin ise sanılandan çok daha yüksek olduğunu aktardı. Söz konusu verilerde yabancılara yapılan satışlardaki yükseliş dikkat çekti. İlgili dönemde yabancılara satış yüzde 39,9 artarak 4 bin 248’e çıktı.

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İPOTEKLİ SATIŞ %50 AZALDI

Verilerle ilk çeyrekteki toplam konut satışları böylece 263 bin 50 adede, toplam yabancıya satış 9 bin 887 adede ulaştı. 14 Nisan itibariyle ise toplam konut satışları 295 bin 661’e ulaştı. Mart ayındaki ipotekli konut satışları incelendiğinde ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 49,7 azalışla satışın 21 bin 815’e gerilediği gözlendi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı da yüzde 19,6 olarak gerçekleşti.

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YÜKSEK FAİZ ETKİSİ

Yüksek faiz nedeniyle konut alımlarında ipotekli satış yerine tercih diğer ödeme türlerinden yana kullanıldı. Bu yöntemle yapılan alımlar yüzde 36,9 artış gösterdi. Türkiye genelinde martta 245 bin 357 gayrimenkul satıldı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün verilerine göre, Türkiye genelinde 1 Ocak-14 Nisan’da 672 bin 461 gayrimenkul satışı yapıldı. Bu satışlardan, 295 bin 661’ini konut, 134 bin 851’ini arsa, 216 bin 389’unu tarla, 34 bin 992’sini iş yeri, geri kalanını ise “diğer taşınmaz cinsi satışlar” işlemleri oluşturdu. Bunlardan mart ayında 1 milyar 807 milyon 822 bin 704 lira, 1-14 Nisanda 698 milyon 750 bin 703 lira olmak üzere toplam 2 milyar 506 milyon 573 bin 407 lira tapu harcı geliri sağlandı.

TALEP ARTIŞI MOTİVE EDİYOR

Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Başkanı Ömer Faruk Akbal, pandemi döneminde yabancıların konut talebi ve ilgisinin sanılandan çok daha yüksek olduğunu belirtti. Akbal, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Türkiye ile ilgilenen ciddi bir yatırımcı profili var, bunları şimdilik beklemeye alıyoruz. Uçuşların açılmasını bekliyoruz. Bu yaz döneminde uçuşlar açılmaya başlarsa, biriken talep realize olma şansını bulacağından, hazırlıklarımızı şimdiden buna göre yapıyoruz. Yabancıya gayrimenkul satışı yapan tüm aracı ve satıcı kurumlara lisans getirilmesiyle ilgili yönetmeliğin düzenlenmesi için de GİGDER olarak bir taslak hazırladık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na talepte bulunduk. Bu standartları ve yetkinlikleri taşıyan firmalar bu işi yaptığında, var olan suiistimaller de ortadan kalkacak ve satışlar daha da artacak.”

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