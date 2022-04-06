Köyleri kazanç kapıları oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, hayvancılığın yaygınlaştırılması ve hayvan sayısının artırılması amacıyla, geçtiğimiz yıl yurt genelinde başlatılan “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var” projesi, meyvelerini vermeye başladı. Devletin Ziraat Bankası üzerinden 7 yıl vadeyle sağladığı finansmanla 100 koyun alarak hayvancılık yapmaya başlayan ve işletmelerinin ölçeğini büyüten çiftçiler, sürü sayılarını bir yılda ikiye katladı.

ZİRAAT BANKASI İLE İŞBİRLİĞİ

Proje kapsamında 44 başvurunun onaylanıp faaliyete başlandığı Gümüşhane’deki küçükbaş hayvan sayısı sadece bir yılda 2 bin 325’ten yaklaşık 10 bine yükseldi. Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ziraat Bankası ortaklığıyla başlatılan projeyle; Akkaraman, Şavak Akkaraman, Kangal Akkaraman, Morkaraman, Bafra, Sakız ve Karayaka koyun varlığının artırılması ve kırmızı et açığının kapatılması hedefleniyor.

Müracaatların İl ve İlçe Tarım ve Orman müdürlüklerine yapıldığı proje kapsamında Ziraat Bankası, şartları uygun bulunan üreticilere uygun koşullarla kredi kullandırıyor. Projeden yararlanan her üretici 150 bin TL’ye kadar kredi kullanabiliyor ve bu kredi için öz kaynak da aranmıyor. Banka tarafından şartları uygun bulunan üreticilerin 150 bin TL’ye kadar yatırım kredilerine 1 yıl ödemesiz olmak üzere toplam 7 yıl vade uygulanıyor.

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FOTOĞRAF 12 Menemen'e bağlı Tuzçullu Mahallesi'nde dünyaya gelen Ersoy, lise eğitiminin ardından çeşitli sektörlerde işçi olarak çalıştı.<br><br>Evlenince kente taşınan bir çocuk annesi Zehra Ersoy, geçen yıl Tarım ve Orman Bakanlığının \"Damızlık Küçükbaş Hayvan Yatırımı Programı\" kapsamındaki yüzde 85 hibe destekli projeye başvurdu. Gerekli şartları sağlayan ve başvurusu kabul edilen genç girişimci, köyüne dönerek hayvancılığa adım attı.<br><br>Şu sıralar yeni doğan kuzuların heyecanını yaşayan Zehra Ersoy, küçüklüğünde de bu işle ilgili tecrübesi olduğu için zorluk yaşamadığını ifade etti. Kendisine bu imkanı sağlayan Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerine teşekkür eden Ersoy, şunları kaydetti:<br><br>\"Bir yıl önce istiridye mantarı üretmeye başladım ve bu sürede sürekli köye gidip gelmeye başladığım için hayvan yetiştiriciliğine de merak sardım. O niyetle Menemen İlçe Tarım Müdürlüğüne başvurarak sürü yönetimi kursuna katıldım. Daha sonra ise bölge genelinde uygulanan Damızlık Küçükbaş Hayvan Yatırımı Programı'na başvurdum ve hibe almaya hak kazandım. Köyde yerimiz vardı onu düzenleyip proje kapsamında 15 koyun ve 1 koç aldık. Ayrıca kendimiz de dışarıdan 5 koyun aldık. Şu anda her şey çok iyi gidiyor.\" Karacabey merinosunun ülkede yetiştirilen koyunlar içinde en iyi besi performansına sahip türlerden biri olduğunu aktaran Ersoy, bu hayvanların et veriminin yüksek olduğunu ve yününden de yararlanıldığını söyledi.<br><br>Özellikle kuzularla ilgilenmeyi sevdiğini ve oğlunun da minik hayvanlarla zaman geçirdiğini ifade eden Ersoy, \"Dört ay önce hayvanları teslim aldık, bunlardan gebe olanlar vardı onların doğumu gerçekleşti. Doğumunu beklediğimiz koyunlarımız var, onları sabırsızlıkla bekliyoruz. Hayvancılık çok meşakkatli ve aynı zamanda çok zevkli bir iş. Özellikle kuzularla ayrıca ilgileniyorum, onların doğup büyüdüğünü görmek insanı mutlu ediyor. Hedefim hayvanların otlayacağı bir mera ayarlamak, bunu gerçekleştirebilirsem hayvan sayısını artırmak istiyorum. Bu daha başlangıç inşallah daha güzelini gerçekleştirebiliriz.\" diye konuştu. Yem fiyatlarının yüksek olmasından dolayı sıkıntılar yaşadıklarına dikkati çeken Ersoy, bu anlamda meranın çok önemli olduğunu söyledi.<br><br>Hayvanlardan henüz ticari süt üretimi sağlayamadıklarını, sürüyü büyütmeye odaklandıklarını da dile getiren Ersoy, istiridye mantarı yetiştiriciliğiyle birlikte geleceğe yönelik büyüme planlarının olduğunu sözlerine ekledi. 27 yaşında şehir hayatını bırakıp hayvancılık için köyüne döndü: Şu anda her şey çok iyi gidiyor Tarım ve Orman Bakanlığının sağladığı yüzde 85 hibe desteğinden faydalanan 27 yaşındaki Zehra Ersoy, şehir hayatını bırakıp İzmir'in Menemen ilçesindeki köyüne yerleşerek hayvancılıkla uğraşmaya başladı. BiP'te paylaş

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SÜRÜ 1 YILDA 2’YE KATLIYOR

Projeden yararlanan Ali Yılmaz geçtiğimiz yıl Nisan ayında almış olduğu 100 koyunun henüz bir yıl dolmadan doğumlar sonrası 200’e ulaştığını belirterek şunları söyledi: “Hedefim 4-5 yıl içerisinde koyun sayısını 500’e çıkartmak. İlk geri ödeme taksitimi bu yıl Nisan ayında 22 bin lira olarak yapacağım, bunun yanında koyun başına 25 lira da yem desteği alıyoruz.”

44 üreticiye 3 bin 970 koyun

‘Köyüme dönmek için bir sürü nedenim var’ projesiyle, Türkiye’nin nüfusu en düşük illerinden biri olan Gümüşhane’deki küçükbaş hayvan sayısı 1 yılda neredeyse 4 kat arttı. Proje kapsamında Gümüşhane’de toplam 44 üreticiye 3 bin 970 koyun dağıtıldı. Proje öncesi 2 bin 325 olan Gümüşhane’deki koyun sayısı, dağıtılan koyunlar ve koyunların 1 yıl sonra doğum yapmasının ardından yaklaşık 10 bine ulaştı.”

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