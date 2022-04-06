Köyleri kazanç kapıları oldu

Tarım Bakanlığı tarafından, hayvan sayısının artırılması amacıyla, başlatılan “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var” projesi meyvelerin vermeye başladı. Projenin uygulandığı Gümüşhane’deki küçükbaş hayvan sayısı bir yılda 2 bin 325’ten yaklaşık 10 bine yükseldi.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, hayvancılığın yaygınlaştırılması ve hayvan sayısının artırılması amacıyla, geçtiğimiz yıl yurt genelinde başlatılan “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var” projesi, meyvelerini vermeye başladı. Devletin Ziraat Bankası üzerinden 7 yıl vadeyle sağladığı finansmanla 100 koyun alarak hayvancılık yapmaya başlayan ve işletmelerinin ölçeğini büyüten çiftçiler, sürü sayılarını bir yılda ikiye katladı.
ZİRAAT BANKASI İLE İŞBİRLİĞİ
Proje kapsamında 44 başvurunun onaylanıp faaliyete başlandığı Gümüşhane’deki küçükbaş hayvan sayısı sadece bir yılda 2 bin 325’ten yaklaşık 10 bine yükseldi. Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ziraat Bankası ortaklığıyla başlatılan projeyle; Akkaraman, Şavak Akkaraman, Kangal Akkaraman, Morkaraman, Bafra, Sakız ve Karayaka koyun varlığının artırılması ve kırmızı et açığının kapatılması hedefleniyor.
Müracaatların İl ve İlçe Tarım ve Orman müdürlüklerine yapıldığı proje kapsamında Ziraat Bankası, şartları uygun bulunan üreticilere uygun koşullarla kredi kullandırıyor. Projeden yararlanan her üretici 150 bin TL’ye kadar kredi kullanabiliyor ve bu kredi için öz kaynak da aranmıyor. Banka tarafından şartları uygun bulunan üreticilerin 150 bin TL’ye kadar yatırım kredilerine 1 yıl ödemesiz olmak üzere toplam 7 yıl vade uygulanıyor.
Projeden yararlanan Ali Yılmaz geçtiğimiz yıl Nisan ayında almış olduğu 100 koyunun henüz bir yıl dolmadan doğumlar sonrası 200’e ulaştığını belirterek şunları söyledi: “Hedefim 4-5 yıl içerisinde koyun sayısını 500’e çıkartmak. İlk geri ödeme taksitimi bu yıl Nisan ayında 22 bin lira olarak yapacağım, bunun yanında koyun başına 25 lira da yem desteği alıyoruz.”
44 üreticiye 3 bin 970 koyun
‘Köyüme dönmek için bir sürü nedenim var’ projesiyle, Türkiye’nin nüfusu en düşük illerinden biri olan Gümüşhane’deki küçükbaş hayvan sayısı 1 yılda neredeyse 4 kat arttı. Proje kapsamında Gümüşhane’de toplam 44 üreticiye 3 bin 970 koyun dağıtıldı. Proje öncesi 2 bin 325 olan Gümüşhane’deki koyun sayısı, dağıtılan koyunlar ve koyunların 1 yıl sonra doğum yapmasının ardından yaklaşık 10 bine ulaştı.”