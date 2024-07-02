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Ekonomi

Kripto varlıklara ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de

Kripto varlıklara ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda izinsiz faaliyetlere hapis ve para cezası gelirken, tedbir ve yaptırımlarda da SPK yetkili olacak.

08:11 - 2/07/2024 Salı
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Arşiv

Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Düzenlemeyle, kripto varlıklar ilk kez "gayri maddi varlık" olarak tanımlandı.


Kripto varlık alanında faaliyet gösterebilmek için Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni gerekecek. Lisans başvurusu için ise; bir aylık süre tanınacak.


İzinsiz faaliyetlere hapis ve para cezası


İzinsiz faaliyet gösterenlere üç yıldan beş yıla kadar hapis ve 5 bin günden 10 bin güne kadar adli para cezası verilecek. Kripto varlık platformlarında gerçekleşen tüm transferler kayıt altına alınacak.


Tedbir ve yaptırımda SPK yetkili olacak


Sermaye piyasası araçlarına özgü haklar sağlayan kripto varlıklara ilişkin olarak düzenleyici işlemler tesis etmek, özel ve genel nitelikte kararlar almak ve tedbir ve yaptırım uygulamak konusunda SPK yetkili olacak.


SPK, kripto varlık hizmet sağlayıcılarla müşterileri arasında sözleşmelerin düzenlenmesine, kapsamına, değiştirilmesine, ücret ve masraflara, sözleşmenin sona ermesine, feshine ve bu sözleşmelerin içeriğinde yer alması gereken asgari hususlara ilişkin belirlemeler yapabilecek.


Platformların kendi nezdinde işlem görecek veya ilk satış ya da dağıtımı yapılacak kripto varlıkların belirlenmesine ve bunların işlem görmesinin sonlandırılmasına ilişkin yazılı listeleme prosedürü oluşturulması zorunlu olacak; bu konuda Kurul tarafından ilke ve esaslar düzenlenebilecek.




#Kripto
#Resmi Gazete
#SPK
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