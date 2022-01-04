Kuyumcular da sisteme girerse yastık altı çözülür

İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, yastık altı altınları finans sistemine kazandırma çalışmalarını desteklediklerini belirtti. Atayık, süreçten istenilen sonuçların alınabilmesi için bu çalışmalara Türkiye’de sayıları 35 bini bulan tüm kuyumcu mağazalarının dahil edilmesi gerektiğini söyledi.
İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yastık altı altınları finans sistemine kazandırma çalışmalarını desteklediklerini belirtti.
Atayık, süreçten istenilen sonuçların alınabilmesi için bu çalışmalara, kuyumcu oda ve dernekleri öncülüğünde Türkiye’de sayıları 35 bini bulan tüm kuyumcu mağazalarının dahil edilmesi gerektiğini söyledi.
Kuyumcular Odası’nın 13 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirilecek Genel Kurulu’nda Birlik Grubu ile yeniden aday olduğunu belirten Mustafa Atayık, kurumlar arası birliği sağlayarak sektörün sorunlarını güçlü bir birlik içinde çözmeye devam etmek istediklerini belirtti.
4 yıllık süre içerisinde yapılan hizmetler hakkında bilgi veren Atayık, özellikle son 2 yılda yaşanan pandemi ve kapanmalar nedeniyle yarım kalan projelerinin hayata geçirilmesi amacıyla tam kadro olarak hazırlandıklarını dile getirdi.
Yeniden seçilmeleri halinde yapacakları çalışmaları; kuyumculuk için gerekli olan yasal çalışmaların tamamlanması, soygun, hırsızlık ve gasp girişimlerine yönelik caydırıcı yasal düzenleme, kamu nezdinde sektör tanımının yapılması ve esnaf-sanatkarlarımızın geleceğe taşınması amacıyla gerekli olan koruma şemsiyesini oluşturmak olarak sıralayan Atayık, en öncelikli gündemlerinin ise Altın Esaslı Muhasebe Sistemi’ni çıkarmak olacağını söyleyerek "İnşallah, yeni dönemde görev alırsak bu sorunu çözdüğümüz günü, Kuyumcular Günü ilan edeceğiz" dedi.