Kuyumcular da sisteme girerse yastık altı çözülür

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yastık altı altınları finans sistemine kazandırma çalışmalarını desteklediklerini belirtti.

Atayık, süreçten istenilen sonuçların alınabilmesi için bu çalışmalara, kuyumcu oda ve dernekleri öncülüğünde Türkiye’de sayıları 35 bini bulan tüm kuyumcu mağazalarının dahil edilmesi gerektiğini söyledi.

Mustafa Atayık

Kuyumcular Odası’nın 13 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirilecek Genel Kurulu’nda Birlik Grubu ile yeniden aday olduğunu belirten Mustafa Atayık, kurumlar arası birliği sağlayarak sektörün sorunlarını güçlü bir birlik içinde çözmeye devam etmek istediklerini belirtti.

4 yıllık süre içerisinde yapılan hizmetler hakkında bilgi veren Atayık, özellikle son 2 yılda yaşanan pandemi ve kapanmalar nedeniyle yarım kalan projelerinin hayata geçirilmesi amacıyla tam kadro olarak hazırlandıklarını dile getirdi.

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FOTOĞRAF 12 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası yaptığı bir diğer dikkat çeken açıklama ise altına yönelik oldu. Yastık altında 280 milyar dolar değere sahip 5 bin ton altın bulunduğunu belirten Erdoğan, bu altınların ekonomiye kazandırılması için piyasa paydaşlarıyla yeni araçlar geliştirileceğinin sinyalini verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yastık altı birikimin sisteme kazandırılmasına yönelik teşviklere ilişkin bilgi verdi. Bakan Nebati, konuya ilişkin yasal düzenlemelere ilişkin değişiklikleri Meclis'ten talep edeceklerini söyledi. Nebati, \"Ocak ayının ilk haftasında bu iş bitmiş olacak. 280 milyar doların yüzde 10'u gelse ülkede dövize ihtiyacımız kalmayacak\" dedi. Kamu bankaları ve İstanbul Altın Rafinerisi tarafından Altın Değerleme Sistemi geliştirilecek. Vatandaşlar yetkili kuyumcular aracılığıyla altınlarını banka hesaplarına aktarma, dilediğinde fiziki altın ya da nakit olarak çekme konusunda önemli mesafe kat edilecek.<br> İsteyenler altınlarını o günkü değer üzerinden Türk Lirası'na çevirebilecek. İstenildiğinde ulaşılabilen, karşılında kâr payı, faiz geliri elde edilebilen ve karşılığında kredi kullanılabilen bu sistemle fiziki olarak altını da çekilebiliyor. Konuyla ilgili sürpriz açıklama ise Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar'dan geldi.<br><br> 'BU ÇOK BÜYÜK BİR SERVET'<br><br>Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın altına yönelik açıklamasının oldukça önemli olduğuna dikkat çeken Çakar, '' Ülkemizde 280-300 milyar dolarlık bir altın yastık altında. Bu çok büyük bir servet. Bunun finansal sisteme katılması halinde çok büyük bir tasarruf ve yatırıma kaynak teşkil edeceğini biliyoruz... Biz kamu bankaları olarak İstanbul Altın Rafinerisi ile bir kaç yıldır ortak yürüttüğümüz bir çalışma var. Dolayısıyla vatandaşımızın altını alıp aslında menkul kıymetleştiriyoruz. Altınlarını sisteme kattıklarında kendilerine bir hesap açıyoruz onları bir mevduat olarak değerlendiriyoruz ve bunu sisteme katıyoruz.'' dedi. 'ALTINA YÖNELİK YENİ AKSİYONLAR ALACAĞIZ'<br>'Önümüzdeki süreçte biraz agresif olacağız' diyerek sözlerini sürdüren Çakar, ''Özel bankaların da katılacağını umuyorum. Yastık altındaki altınların sisteme katılması ve sistemin içinde yer alması için önümüzdeki süreçte vatandaşlarımızın hayatlarını daha da kolaylaştırıcı onların finansal erişimini kolaylaştırıcı bazı aksiyonlar alacağız.'' diye konuştu. Yastık altı altın ekonomiye kazandırılıyor: '280 milyar doların yüzde 10'u gelse ülkede dövize ihtiyaç kalmaz' Vatandaşın tahmini büyüklüğü 5 bin ton ve değeri ise 280 milyar dolar olduğu tahmin edilen yastık altındaki varlıklarını ekonomiye kazandıracak yeni araçlar geliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Ocak ayının ilk haftasında bu iş bitmiş olacak, 280 milyar doların yüzde 10'u gelse ülkede dövize ihtiyacımız kalmayacak" dedi. BiP'te paylaş

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ÖNCELİKLİ GÜNDEMİMİZ ALTIN MUHASEBESİ

Yeniden seçilmeleri halinde yapacakları çalışmaları; kuyumculuk için gerekli olan yasal çalışmaların tamamlanması, soygun, hırsızlık ve gasp girişimlerine yönelik caydırıcı yasal düzenleme, kamu nezdinde sektör tanımının yapılması ve esnaf-sanatkarlarımızın geleceğe taşınması amacıyla gerekli olan koruma şemsiyesini oluşturmak olarak sıralayan Atayık, en öncelikli gündemlerinin ise Altın Esaslı Muhasebe Sistemi’ni çıkarmak olacağını söyleyerek "İnşallah, yeni dönemde görev alırsak bu sorunu çözdüğümüz günü, Kuyumcular Günü ilan edeceğiz" dedi.