Ekonomi KKTCye seyahat edeceklere kimlik uyarısı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

KKTC'ye seyahat edeceklere kimlik uyarısı

Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gidecek vatandaşlar 30 Haziran'dan itibaren eski tip nüfus cüzdanlarıyla çıkış işlemlerini yapamayacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine seyahat edeceklere kimlik uyarısı
Türkiye'den KKTC'ye uçacak vatandaşlar, 30 Haziran'dan itibaren eski nüfus cüzdanlarıyla çıkış yapamayacak.

Pegasus Havayolları, Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gidecek vatandaşların 30 Haziran'dan itibaren eski tip nüfus cüzdanlarıyla çıkış işlemlerinin yapılamayacağını duyurdu.

Pegasus'un resmi sosyal medya hesabından, Türkiye'den KKTC'ye nüfus cüzdanları ile yapılacak seyahatlere ilişkin bir paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, 30 Haziran'dan itibaren, Türkiye'den KKTC'ye gidecek vatandaşların eski tip nüfus cüzdanlarıyla çıkış işlemlerinin sonlandırılacağı kaydedilerek, "Vatandaşlarımız, artık Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) standartlarına uygun yeni tip kimlik kartlarıyla çıkış işlemlerini gerçekleştirebilecek." denildi.

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