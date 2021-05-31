KKTC'ye seyahat edeceklere kimlik uyarısı

İletişim Başkanı Altun'dan "Çamlıca Kulesi" paylaşımı: Güzel İstanbul'umuza hayırlı, uğurlu olsun

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, Cumartesi günü resmi olarak faaliyete geçecek olan Çamlıca Kulesi ile ilgili bir paylaşımda bulundu. İstanbul'un en yüksek yapısı olan Çamlıca Kulesi'nin görüntülerine de yer veren Altun paylaşımında, 'Fethin yıl dönümünde, halkımızın hizmetine sunulacak Çamlıca Kulesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle açılıyor. Güzel İstanbul'umuza hayırlı, uğurlu olsun.' ifadelerine yer verdi.