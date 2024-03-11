Lüks Alpine’de 5. ülke Türkiye

OYAK ve Renault'un Türkiye'ye 400 milyon avronun üzerinde yatırımını kısa süre önce duyurmasının ardından şimdi de MAİS A.Ş., Renault ve Dacia markalarının yanına Alpine’i ekleyerek marka çeşitliliğini genişletti. Adı Alp’lerden esinlenen markanın tanıtımı ise Bursa Uludağ’da gerçekleştirildi.

A110 3 VERSİYONLA SATIŞA SUNULDU

Alpine, A110 modelinin üç versiyonunu Türkiye’de satışa sundu. İkonik tasarımı ile geçmişten günümüze uzanan Alpine; A110, A110 GT ve A110 S versiyonlarıyla premium bir deneyim sunmaya ve macera severler ile koleksiyonerlerin ilgisini çekmesi hedefleniyor. İstanbul Sarıyer’de yeni açılanA110 modelinin satışının gerçekleşeceği Alpine Center İstanbul, markanın uluslararası genişleme stratejisi çerçevesinde dünyadaki 155’inci satış noktası olurken; Türkiye ise uluslararası pazarda Alpine’i temsil eden 5’inci ülke oldu.

1102 KİLOGRAMLA EN HAFİF SPORCU

Alpine’in satışa sunulan üç versiyonunda da 4 silindirli 1.8 turbo motor ve çift ıslak kavramalı Getrag yedi vitesli otomatik şanzıman kullanıldı. Ön ve arka çift salıncaklı süspansiyon sistemi ile performansa ve konfora dayalı sürüş deneyimine odaklanıldı. Yüksek performanslı Brembo Fren Sistemi ve 320 mm fren diski ile sürüş güvenliği maksimum seviyeye çıkartıldı. Alpine A110’un tüm versiyonlarının gövdesi yüzde 96 alüminyum yapıda, yüzde 44 ön ve yüzde 56 arka ağırlık dağılımı olacak şekilde dizayn edildi. Böylece A110’a hafiflik ve çevik hareket kabiliyeti kazandırıldı. A110, tüm bu özellikleri sayesinde 0’dan 100 km hıza 4,2 ila 4,5 saniyede ulaşabiliyor. A110’un boş ağırlığı 1102 kilogram.

MAKSİMUM HIZI 275 KİLOMETRE

A110’un giriş paketi 252 beygir gücüne ve 320 Nm maksimum torka sahipken, A110 GT ve A110 S versiyonları 300 beygir gücüne ve 340 Nm maksimum torka sahip. A110 ve A110 GT versiyonları 250 km/sa maksimum hıza ulaşabiliyorken, A110 S aero kit olmadan 260 km/sa hıza, aero kitle birlikte ise 275 km/sa hıza kadar ulaşabiliyor. A110 ve A110 GT’de yükseklik 1,252 mm iken, A110 S'te 4 mm düşürülerek piste daha uygun hale getirildi.

MAİS ALPINE’LE PAZARDA DAHA DA GÜÇLENECEK

Alpine markasını Türkiye’ye getirmiş olmakan dolayı gururlu olduklarını söyleyen MAİS A.Ş. Genel Müdürü Berk Çağdaş, “Alpine markasını bünyesine katmış olmak, pazar dinamiklerinde MAİS’i daha da güçlendirecek. Alpine’in Türkiye’ye gelmesinde OYAK Genel Müdürü Sayın Süleyman Savaş Erdem’in vizyonu çok önemli. O olmasaydı bunu başaramazdık. Alpine spor otomobil anlayışını bambaşka bir boyuta taşıyacak” dedi.







