Ekonomi Maher Holding Sigorta Grubu özsermaye büyümesi 2019 yılında yüzde 160 olarak gerçekleşti
İŞ DÜNYASI

Maher Holding Sigorta Grubu özsermaye büyümesi 2019 yılında yüzde 160 olarak gerçekleşti

Maher Holding CEO’su Levent Uluçeçen, Holding bünyesinde bulunan Quick Sigorta ve Corpus Sigorta şirketlerinin 2019 yılında özsermaye artışı bakımından önemli bir büyüme sağladığını belirterek, “2018 yılı finansal sonuçlarına göre Quick Sigorta’nın toplam özsermayesi 81.8 Milyon TL, Corpus Sigorta’nın 12.9 Milyon TL ve Grubun toplamı ise 94.7 Milyon TL idi. Şirketler özelinde incelendiğinde Quick yüzde 157 oranında özsermaye büyümesi gerçekleştirirken, Corpus yüzde 181 oranında özsermayesini büyüttü. Grubun toplam özsermaye büyümesi ise yüzde 160 olarak oluştu ve toplam rakam 246.2 Milyon TL seviyesine ulaştı” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Maher Holding CEO’su Levent Uluçeçen açıklama yaptı.
Maher Holding CEO’su Levent Uluçeçen açıklama yaptı.

Maher Holding CEO’su Levent Uluçeçen 2019 yılında her iki sigorta şirketinin de yapılanma ve büyüme anlamında önemli bir başarıya imza attığını belirtti. Uluçeçen, Quick Sigorta’nın bazı sigorta dallarında ve türlerinde liderliğe ulaştığını, Corpus Sigorta’nın ise yeniden yapılanma sürecini son derece hızlı bir şekilde tamamlayarak büyümeye başladığını belirterek, “Maher Yatırım Holding Sigortacılık Grubunun toplam özsermaye tutarı 31.12.2019 tarihi itbariyle 246.2 Milyon TL seviyesine ulaştı. Grubun ilk sigorta sektörü yatırımı olan Quick Sigorta’nın toplam özsermayesi 209.9 Milyon TL ve grubun ikinci yatırımı olan Corpus Sigorta’nın özsermaye tutarı ise 36.2 Milyon TL olarak gerçekleşti” dedi.

Levent Uluçeçen özsemaye büyümesinin şirketlerin sağlıklı bir büyüme ve yapılanma gerçekleştirdiğinin en önemli göstergesi olduğunu belirterek, “ 2018 yılı finansal sonuçlarına göre Quick Sigorta’nın toplam özsermayesi 81.8 Milyon TL, Corpus Sigorta’nın 12.9 Milyon TL ve Grubun toplamı ise 94.7 Milyon TL idi. Şirketler özelinde incelendiğinde Quick %157 oranında özsermaye büyümesi gerçekleştirirken, Corpus %181 oranında özsermayesini büyüttü. Grubun toplam özsermaye büyümesi ise %160 olarak oluştu ve toplam rakam 246.2 Milyon TL seviyesine ulaştı” dedi.

Grubun %160 gibi yüksek bir özsermaye büyümesi gerçekleştirdiğini belirten Levent Uluçeçen, “Tüm zorlu şartlara rağmen 2020 yılında da özkaynağımızı 2019 yılına göre çok daha yüksek oranda büyütme yönünde çalışmalarımız sürecek. Söz konusu başarının sağlanmasında katkısı olan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Maher Yatırım Holding’in 2020 hedefi ise Sigorta Grubunun özsermayesini toplamda 246.2 TL seviyesinden, 750 Milyon TL seviyesine ulaştırmaktır” dedi.

Abone Ol Google News
Kurtuluyoruz

Kurtuluyoruz

​Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Artış hızı kırıldı...
Tüyler ürperten görüntü

Tüyler ürperten görüntü

Virüsün merkezi New York'ta cenaze evleri ve morglar doldu taştı.
Evime ekmekgötüremiyorum

Evime ekmek
götüremiyorum

İBB'nin ödeme yapmadığı firma çalışanları isyanda.
“Virüsten ölmeyi bekliyorum"

“Virüsten ölmeyi bekliyorum"

​Milyonlar #evdekal'ırken sorumsuzlar salgına davetiye çıkarıyor.
Şaşkına çeviren olay

Şaşkına çeviren olay

​Koronavirüsten ölen kişinin sosyal medya paylaşımı dikkat çekti.
Almanya'da koronavirüste bir ilk

Almanya'da koronavirüste bir ilk

​Merkel'in açıklamasının hemen ardından korkunç rakamlar geldi.

Rekora koşuyor

Rekora koşuyor

​Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı, Yeni Şafak yayınında anlattı.

İş kazası sayıldı

İş kazası sayıldı

​Yargıtay'dan virüsten ölen şoför için emsal karar!
Siyah<br>maskeye dikkat

Siyah
maskeye dikkat

Dikkat çeken açıklama geldi: Ancak süs olur.
İşte korona tabutu

İşte korona tabutu

Sivas'ta üretilen antibakteriyel tabutlar 16 ülkeye ihraç ediliyor.
Bu ülke için ilk

Bu ülke için ilk

YÖK Başkanı, ilkleri barındıran yasayı anlattı.
Akılalmaz görüntü

Akılalmaz görüntü

​Bursa semt pazarında koronavirüs tedbirlerine kulak asan yok.
Dikkat çeken<br>maske kararı!

Dikkat çeken
maske kararı!

Meclis'e gönderilen torba yasa tasarısında yer aldı.
Yıldızlara <br>yol göründü

Yıldızlara
yol göründü

​Koronavirüs Galatasaray'ı da vurdu.
İlginç yolculuğa<br> bin 360 TL ceza

İlginç yolculuğa
bin 360 TL ceza

​'Koronaya karşı mesaj vermek istedik.'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.