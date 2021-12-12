Ekonomi Mardinde petrol bulundu 35 günde keşfedildi
DÜNYA EKONOMİSİ

Mardin'de petrol bulundu: 35 günde keşfedildi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nca (TPAO) duyurulan, Mardin’in Nusaybin ilçesinin Suriye sınırındaki ‘Günyurdu-1’ kuyusunda tespit edildiğini duyurduğu petrol keşfinin 35 gün sürdüğü öğrenildi.

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Ekonomi Servisi Yeni Şafak
​Mardinde petrol bulundu: 35 günde keşfedildi ​
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nca (TPAO) duyurulan, Mardin’in Nusaybin ilçesinin Suriye sınırındaki ‘Günyurdu-1’ kuyusunda tespit edildiğini duyurduğu petrol keşfinin 35 gün sürdüğü öğrenildi.

1310 metre derinlikteki petrol keşfi için 35 günlük sondaj çalışması yapıldığı belirtildi. Nusaybin ilçesinin 32 kilometre doğusunda, Suriye sınırına 3,5 kilometre uzaklıkta bulunan ‘Günyurdu-1’ kuyusunda, bulunan petrolün kalitesi 11,8 gravite değerinde olduğu belirlendi. Kuyunun üretim testlerine 2 gün önce başlayan TPAO’nun, bu alandaki petrol arama çalışmaları ise devam ediyor.

MİLLİ ENERJİDE GÜÇLÜ TÜRKİYE

TPAO tarafından yapılan açıklamada, “Mardin’in Nusaybin ilçesinin 32 km doğusunda yer alan Günyurdu-1 kuyusunda ağır petrol keşfi gerçekleştirdik” denildi. TPAO’nun Twitter’daki hesabından yapılan paylaşımda ise, “Türkiye-Suriye sınırından yeni keşif! Mardin’in Nusaybin ilçesinin 32 km doğusunda yer alan Günyurdu-1 kuyusundaki çalışmalarımız sonucunda 11,8 API değerinde ağır petrol keşfi gerçekleştirdik. Millî Enerjide Güçlü Türkiye” denildi.

Mardin'de petrol bulundu: TPO ilk görüntüleri paylaştı
OYNAT 00:17
Mardin'de petrol bulundu: TPO ilk görüntüleri paylaştı
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Mardin'e bağlı Nusaybin ilçesinin Suriye sınırında, ağır petrol keşfi gerçekleştirildiğini bildirdi. TPAO'nun sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, çıkarılan petrole ait görüntüler yer alırken, 'Türkiye-Suriye Sınırından Yeni Keşif! Mardin'in Nusaybin İlçesi'nin 32 km doğusunda yer alan Günyurdu-1 kuyusundaki çalışmalarımız sonucunda 11,8 API değerinde ağır petrol keşfi gerçekleştirdik' ifadeleri yer aldı.


Mardin'de petrol bulundu
EKONOMİ
Mardin'de petrol bulundu
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