Markaların yeni vitrini

Dünyada yeni bir iş modeli geliştirerek İstanbul Havalimanı’nda hizmet vermeye başlayan Unifree, duty free mağazaları haricindeki Bosphorus Zone ile global ve Türk markalara ev sahipliği yapıyor. İstanbul Havalimanı’nın tüm duty free alanlarının 25 yıllığına işletmesini üstlenen Unifree, yeni havalimanının tüm dünyadan yolcuların buluşma noktası olacağı dev bir alışveriş merkezine dönüşmesi için faaliyetlerini sürdürüyor.

İSTANBUL RUHUNU DÜNYAYA YAŞATIYOR

Mimarisi İstanbul Boğazı’ndan ilham alınarak tasarlanan gümrüksüz alışveriş alanı Bosphorus Zone’da global ve Türk olmak üzere toplamda 54 marka 71 mağazası ile yer alıyor. Moda, kozmetik, teknoloji, aksesuar, hediyelik eşya ve yerli ürünler gibi birçok kategoriden her bütçe ve her profilden yolcuya hitap eden mağazalar, İstanbul Havalimanı’nın gösterişli konseptini ve İstanbul ruhunu dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerine yaşatıyor.

9 FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE

53 bin metrekarelik alan içerisinde yer alan ve yan yana 9 futbol sahası büyüklüğünde olan Bosphorus Zone, modern ile gelenekseli birleştiren eklektik formu ile İstanbul Boğazı’nı andıran tek bir koridorda tüm markaların bir arada bulunduğu kompakt bir alışveriş imkânı vaat ediyor. Sadece gümrüksüz ve farklı para birimlerinin geçerli olduğu alışveriş konsepti ile değil 7 / 24 alışveriş seçenekleriyle de zamansız alışverişin tek sunulduğu merkez olarak ön plana çıkıyor.

Ali Şenher

İSTANBUL’DAN DÜNYAYA AÇILAN YENİ BİR CAZİBE MERKEZİ

Bosphorus Zone ile ilgili konuşan Unifree CEO’su Ali Şenher, “İstanbul Havalimanı’nın gümrüksüz alışveriş alanı Bosphorus Zone ile dünyada yeni bir iş modelini bu havalimanına özel olarak hayata geçirdik. Bosphorus Zone ile 20 bin metrekarelik kısmını global ve Türk markaların işletmesine sunarak yeni havalimanımızın dünya seyahat perakendesindeki stratejik önemini arttırmayı hedefliyoruz” dedi. İstanbul Havalimanı’nın Türkiye’nin büyümesine ve Türkiye perakende sektörünün gelişmesine büyük katkı sağlayacağını ifade eden Şenher, “Unifree’nin katkısı ile İstanbul’dan dünyaya açılan yeni bir cazibe merkezi oluşturmayı ve İstanbul’un dünyadaki marka değerine fayda sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

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7 farklı bölümle adeta büyülüyor



Dış hatlar pasaport kontörlünü geçer geçmez yolcuların karışışına tüm heybetiyle çıkan Bosphorus Zone’da “Moda Bahçesi”, “Aile Sarayı”, “Lüks Tepesi: Moda”, “Lüks Tepesi: Mücevher ve Saat”, “Lüks Tepesi: Moda ve Aksesuar”, “Stil Sahili” ve “İkon Körfezi” olmak üzere 7 farklı bölüme ayrılıyor. Her bölümde o konseptle uyumlu yerli ve yabancı markalar, zengin ve farklı ürün seçenekleri ile yolcularını karşılıyor.