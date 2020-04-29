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Ekonomi Marketler rekabeti bozuyor Taksit sınırlaması yedi bin liraya çıkarılmalı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Marketler rekabeti bozuyor: Taksit sınırlaması yedi bin liraya çıkarılmalı

MOBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, marketlerin teknoloji ürünlerini ölçek ekonomisini kullanarak satışa sunmasının piyasa fiyatlarının bozulmasına ve rekabet koşullarının olumsuz etkilenmesine sebep olduğunu söyledi. Çalışanların eğitim, donanım gibi konularda eksik kalacakları için bu konunun olumsuz sonuçlar doğuracağını ifade eden Turnacı, “Bu durum vatandaşın ürünü aldıktan sonra etkili kullanamamasına ve milli servetimizin çekmecelerde harap olmasına sebep oluyor” dedi.

Arzu Kurum Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını birçok sektörün yeniden şekillendiriyor. Mobil iletişim sektörünün bu süreçte öneminin bir kez daha ortaya çıktığına işaret eden Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İşadamları Derneği (MOBİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, “Bu zor süreçte bir kez daha gördük ki sağlık ve gıda hizmetinden sonra haberleşme hizmeti zaruri bir ihtiyaçtır ve sektörümüzün sorumluluğu sağlık sektörü gibi en ön sırada yer almaktadır” dedi. “Sektör, yaşadığımız bu zor günlerde insanların haberleşmesi, sevdikleriyle iletişim kurarak hayata tutunmaları, uzaktan çalışan insanların işlerini daha verimli yapabilmeleri gibi çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor” diyen Turnacı, alanda faaliyet gösteren uluslararası firmalardan, Anadolu’nun herhangi bir kasabasındaki KOBİ’lere kadar tek yürek olarak, eksiksiz hizmet verdiğini söyledi.

Mustafa Kemal Turnacı

REKABETİ OLUMSUZ ETKİLİYOR

Özellikle marketlerin teknoloji ürünlerini ölçek ekonomilerini kullanarak satışa sunmalarının piyasa fiyatlarının bozulmasına ve rekabet koşullarının olumsuz etkilenmesine sebep olduğunu anlatan Turnacı, “Teknoloji ürünlerini satan firmaların gıda ürünlerini son tüketiciye ulaştırmasının hijyen, sağlık gibi sebeplerden doğru olmayacağı gibi teknolojik ürünlerin de, gıda satan marketlerde satışının gerçekleşmesi, çalışanların eğitim, donanım gibi konularda eksik kalacakları için olumsuz sonuçlar doğurur. Bu durum vatandaşın ürünü aldıktan sonra etkili kullanamamasına ve milli servetimizin çekmecelerde harap olmasına sebep oluyor” ifadelerini kullandı.

ALANDAKİ KOBİ’LER KORUNMALI

Cep telefonu piyasasında trafiğin ciddi oranda düştüğüne dikkati çeken Turnacı, “Stok eritme hızımız 5-6 haftadan maalesef 13-15 haftalara çıktı. Bu tabloda mevcut trafik online kanala yöneldi. Şu anda sektörel istihdamın yüzde 80-90 aralığını sağlayan ve kesintisiz iletişimi sunmak amacıyla sağlıklarını riske atarak hizmet veren 20 bin civarındaki bayimiz bu durumdan olumsuz etkilendiler” bilgisini paylaştı. Alanda binlerce KOBİ’yi koruma altına alacak kararların oldukça elzem bir hal aldığını anlatan Turnacı, “Aksi halde istihdamın ciddi kayıplar yaşamasının kaçınılmaz bir son olacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

SÜREÇ KADEMELİ BİR ŞEKİLDE YÖNETİLMELİ

Vatandaşların alışveriş eylemlerini online kanala yöneltmesinin özellikle perakendeci paydaşları olumsuz etkilediğine işaret eden Turnacı, “Sektörümüzün perakende ağı istihdamımızın yüzde 90 seviyelerini oluşturması sebebiyle de istihdam kayıplarını ön plana çıkarmaktadır. Dijitalleşen dünyada online kanalın pazar alması normal gibi gözükse de ülkemizin içinde bulunduğu koşullar ve istihdam açısından bu süreci kademeli bir şekilde yönetmeli ve sağlıklarını riske atarak ülkenin yer yöresinde hizmet veren perakende ağımızı destekleyici, farklılaştırıcı adımlar atmalıyız” dedi.

  • TAKSİT SINIRLAMASI 7 BİN TL’YE ÇIKARILMALI
  • “Vatandaşlarımızın cep telefonuna kolay erişebilmesi konusunda mevcutta uygulanan kademeli taksit sınırlamasının artan döviz kurlarını da göz önüne aldığımızda en önemli etken olduğunu düşünüyoruz” diyen Kemal Turnacı, şu an uygulanan 3 bin 500 TL ve üzeri 3 ay olan taksit sınırlandırmasının ivedilikle 7 bin TL ’ye çıkarılmasının birçok sorunun önüne geçecek bir önlem olduğuna işaret etti. Turnacı şöyle devam etti: “Son olarak sektörümüze yön veren dünya çapında ve ülkemizin güzide firmalarına çağrıda bulunmak istiyoruz. Sektördeki büyük firmalarımızın ticari kurumlar olmasının yanı sıra, her firmamızın taşın altına elini koyarak istihdam kayıpları yaşanmasının önüne geçmeye KOBİ’lere destek olmaya davet ediyoruz.”

  • 20 MİLYAR TL’LİK STOK YÜKÜ VAR

  • “Mobil iletişim sektöründe durum tespit çalışmalarımızda mevcut tedarik kanalları ve satış kanallarında takribi 20 milyar TL’lik bir stok yükü bulunduğunu gördük. Normal şartlarda bu sayı 5-6 haftalık stok durumudur” diyen Kemal Turnacı, sektörde ciddi trafik azalması ve satış düşüşü gerçekleştiğini ifade etti. Turnacı, şunları kaydetti: “Sektörün istihdam yükünün büyük kısmını, ülkemizin her yöresine yayılmış 15 bin civarındaki KOBİ’lerimiz sağlıyor. Bu durum sektörümüzü zorluyor.”

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