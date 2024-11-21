Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın 11. faiz kararını açıkladı. Kasım ayı faiz oranını yüzde 50'de sabit tuttu.
Merkez Bankası, politika faizini beklentilere paralel yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek üst üste 7. kez yüzde 50'de sabit tuttu.
Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 49,10 olarak hesaplandı.
Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 6'sı yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 1'i yüzde 48,5 ve 3'ü yüzde 47,5 olacağını öngördü.