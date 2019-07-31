Ekonomi Merkez Bankası taşınıyor
EMLAK

Merkez Bankası taşınıyor

Merkez Bankası’nın taşınmasıyla ilgili konuşan Başkan Murat Uysal, ''İstanbul Finans Merkezi'nde yerimiz var. Bazı birimlerimizin İstanbul'a taşınması konusunda çalışmalara başladık." dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul Finans Merkezi
İstanbul Finans Merkezi

Geçtiğimiz günlerde bir basın kuruluşunda yer alan; Merkez Bankası’nın bazı birimlerinin yıl sonuna dek İstanbul’a taşınacağına ilişkin haber sonrasında Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal taşınma işlemine ilişkin açıklamada bulundu.

TAŞINMA BAŞLADI

Uysal, Merkez Bankası'nın Ataşehir’de halen yapımı süren İstanbul Finans Merkezi’ne taşınmasına yönelik, ''İstanbul Finans Merkezi'nde yerimiz var. Bazı birimlerimizin İstanbul'a taşınması konusunda çalışmalara başladık." dedi.

Söz konusu haberde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın bazı ana birimlerinin yıl sonuna kadar tümüyle ise 2022 yılı başlarında taşınma işleminin tamamlanacağı yazılmıştı.

  • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Halkbank gibi kamu bankaları geçen yıllarda İstanbul'a taşınmıştı.

Savunma Sanayi Başkanı: Biz bu işi başaracağız
EKONOMİ
Savunma Sanayi Başkanı: Biz bu işi başaracağız

Yakıt masrafını azaltmanın 7 kolay yolu
EKONOMİ
Yakıt masrafını azaltmanın 7 kolay yolu

Eski Audi CEO'su Stadler'e dizel davası
EKONOMİ
Eski Audi CEO'su Stadler'e dizel davası
Barış Koridorutamamlayıcı rol oynayacak

'Barış Koridoru'
tamamlayıcı rol oynayacak

Uzmanlara göre 'güvenli bölge' Türkiye için ara formül.
40 dereceyi aştı

40 dereceyi aştı

​Uzmanlar aşırı sıcaklara karşı uyardı.
Madende göçük

Madende göçük

​İki işçi mahsur kaldı, kurtarma çalışmaları sürüyor.
Borçlar 1 yıl ertelendi

Borçlar 1 yıl ertelendi

18 Ekim 2019'a kadar SGK'ya başvuru gerekiyor.
Biz bu işi başaracağız

Biz bu işi başaracağız

​Savunma Sanayi Başkanı açıklama yaptı.
Merdiven zulmü

Merdiven zulmü

​Metrobüs durağında tehlike oluşturan eksiklik.

İstanbul'a taşınıyor

İstanbul'a taşınıyor

​Başkan Uysal, çalışmalara başlandığını açıkladı.

BAE'den<br>İran ile işbirliği

BAE'den
İran ile işbirliği

ABD'nin yaptırımlarına rağmen finansal işlemlere onay verdi.

Konutta<br>yüzde 1 beklentisi

Konutta
yüzde 1 beklentisi

Bu haftadan itibaren yansımaya başlayacak.
Enflasyon<br>hedefi düştü

Enflasyon
hedefi düştü

​TCMB Başkanı Uysal 'Enflasyon Raporu'nu açıkladı.
Faciaya neden oluyordu

Faciaya neden oluyordu

​Yasak yola giren kamyonet, ağaca çarparak durabildi.
Poşet çürütüyor

Poşet çürütüyor

Kurban etinin nasıl saklanması gerektiğini biliyor musunuz?
'Sen kullan'<br>deyince olanlar oldu

'Sen kullan'
deyince olanlar oldu

​Alıcı kılığına giren hırsız test ettiği aracı çaldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.