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Ekonomi Milyon dolarlık 5 yıldızlı otel kaderine terk edildi
EMLAK

Milyon dolarlık 5 yıldızlı otel kaderine terk edildi

Katar Emiri Şeyh Nasser Ahmed Ali Al Thani’ye ait Marmaris'teki milyon dolarlık beş yıldızlı otel, 1 milyon 200 bin dolar kirayı yüksek bulan işletmeciler ile anlaşma sağlanamamasından kaynaklı iki yıldır işletilemiyor. Turizmciler ise ilçe için önemli olan tesisin bir an önce turizme kazandırılmasını istiyor.

Haber Merkezi IHA
Munamar Beach Otel
Munamar Beach Otel

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bulunan turistik otel kaderine terk edildi. İçmeler Mahallesi’nde bulunan, Katar Emiri Şeyh Nasser Ahmed Ali Al Thani’ye ait 5 yıldızlı otel, ne satılabiliyor ne de kiraya veriliyor.

  • 189 odalı, denize sıfır Munamar Beach Otel, 2010 yılında Al Thani tarafından 15 milyon dolara satın alındı.

YILLIK 1 MİLYON 200 BİN DOLAR KİRA

Oteli satın alan Al Thani daha sonra kiracılarıyla anlaşamayarak geçtiğimiz yıl 21 Temmuz’da oteli mahkeme kararıyla boşalttı. Al Thani’nin yıllık kira bedeli olarak 1 milyon 200 bin dolar istediği iddia edildi. Kirayı yüksek bulan turizmciler kiralamaya yanaşmadı.

Munamar Beach Otel

MARMARİS İÇİN ÇOK DEĞERLİ

Konuyla ilgili Güney Ege Turistik Otelciler Birliği (GETOB) Basın Sözcüsü Fahri Tan açıklama yaptı.

Otelin turizme kazandırılması gerektiğini belirten Tan, “Söz konusu olan otel, denize sıfır olan lokasyonu muhteşem bir otel. Marmaris için değerli bir tesis. Mutlaka turizmin hizmetin olması gereken bir tesis. Bu otel mahkeme kararı ile boşaltıldıktan sonra yaklaşık üç yıldır kapalı olması bölge turizmi için çok ciddi bir eksiklik. Bu tesisin en kısa zamanda bölge turizmine kazandırılması gerekiyor. Bölgenin bu tür nitelikli tesislere ihtiyacı var. Bütün pazarlarda yüksek talep görebilecek bir tesis. Bu nedenle, satılarak ya da kiralanarak sektöre tekrar kazandırılması gerekiyor. Tesisin boş kalmasının sebebi, mal sahibinin daha önce kiracıyla yaşadığı sorunlardan dolayı kiraya vermek istememesi. Tesis iki yıldır satılık olmasına rağmen talep görmedi. İstenilen rakam yüksek bulundu” dedi.

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Munamar Beach Otel

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