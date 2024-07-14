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Ekonomi

Moskovalı turistlerin ilk rotası Türkiye

Rusların tatil tercihinde Türkiye, yurt dışı tercihte favori ülke konumunu sürdürüyor.

Mehmet Güney
04:00 - 14/07/2024 Pazar
Güncelleme: 06:17 - 14/07/2024 Pazar
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Moskova’da yapılan bir araştırma, komşunun ülkemize olan ilgisini bir kez daha ortaya çıkardı. Binden fazla kişiyle yapılan anket 2024 yılı tatil rotasını da ortaya koydu. Buna göre, ‘Yurt dışı tatil için nereyi tercih ederseniz’ sorusuna Türkiye cevabı verildi. Türkiye’yi Avrupa Birliği ülkeleri ve Birleşik Arap Emirlikleri izledi. Ülke içinde ise Moskovalıların ilk tercihi yüzde 31 ile Krasnodar oldu. İkinci ve üçüncü sırayı yüzde 15 ile St. Petersburg ve Kırım aldı. Moskovalıların yüzde 5'i ise tatilini evde geçirmek istediğini belirtti.


#Ekonomi
#Moskova
#Rusya
#turist
#Türkiye
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