MÜSİAD EXPO'da hedef bir milyar dolarlık ticaret

Etkinliğin tanıtım toplantısında konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, dünyadaki teknolojik yenilikleri ve trendleri yakından takip eden fuarın bu yıl 'Küresel Ticaret Burada' mottosuyla yola çıktığını söyledi. Asmalı, "Alım heyetleri ve B2B görüşmelerinin sonucunda 1 milyar dolarlık ticari hacim oluşmasını bekliyoruz. İngiltere ve Irak'tan önemli bir katılım bekliyoruz. İngiltere'den 300 kişiye yakın bir iş adamı heyeti gelecek” ifadelerini kullandı.

Asmalı, 24 farklı sektörden 300’den fazla firmanın ve katılımcının ağırlanacağı fuarda; çok çeşitli organizasyonlar, paneller ve ikili iş görüşmelerin düzenleneceğini anlattı. Asmalı, şunları kaydetti: “18 bin metrekarelik fuar alanının tümünü kullanacağız. 88 ülkeden gelecek olan 500’ün üzerindeki yabancı alım heyetleriyle fuardaki misafirler B2B görüşmeler gerçekleştirecekler. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere fuarımız birçok bakanımızın katılımına sahne olacak. Geçen dönemki fuarda 80 bini aşkın katılımcı vardı. Bu yıl bu rakamı 100 bine çıkarmayı hedefliyoruz." Ekonomiye ilişkin gündemi de değerlendiren Mahmut Asmalı, İçişleri Bakanlığı'nın yabancı işçi düzenlemesi üzerinde çalıştığını ve söz konusu gelişmenin çok yakında açıklanacağını bildirdi. Enflasyonun beklentinin üzerinde geldiğine de değinen Asmalı, "Yıl sonu öngörümüz 43-45 bandında. Asgari ücrette ise denge gözetilmeli ve yılda bir kez artış yapılmalı” dedi.