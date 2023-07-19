Müşterek Merkez görevinin başında

Tahıl koridorunun Rusya ve Ukrayna’nın ürünlerinin dünyaya transferi için en makul ve güvenli yol olduğunu belirten kaynaklar, “Gıda transferi için karadan yapılması gibi alternatif yollar düşünülüyor ancak tahıl koridoruna göre daha maliyetli, sıkıntılı ve zaman alıyor” diyerek bunun denize bir alternatif olamayacağını belirtiyor. Rusya’nın koridorda bıraktığı açık kapıdan girmesi için BM’nin sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiği ifade ediliyor. Rusların elini yükseltmek için koridordan çekildiğini söyleyen kaynaklar, “Top artık Birleşmiş Milletler’de ve üstlerine düşeni yapmalılar. Her şeyi Türkiye’nin çözmesi bekleniyor. Hem Rusya hem de Ukrayna, Türkiye’nin aldığı rolden çok memnun. Rusya verilen sözlerin tutulmasını istiyor. BM, Rusya ile ayrı Ukrayna ile ayrı anlaşma imzaladı. Bu süreçte sadece Ukrayna ürünlerinin koridordan geçişine izin verildi. BM, bu süreçte Rusya’ya vadettiklerini yapmadı. Koridorun yeniden açılması için Rusya’nın amonyak ve gübresinin koridordan geçişine izin verilmesi gerekiyor” görüşünü dile getiriyor.