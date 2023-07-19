Müşterek Merkez görevinin başında

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Karadeniz’de süresi dolan tahıl koridorunun yeniden işlemesi için diplomasi çarkı hızlanırken İstanbul’da kurulu ‘Müşterek Koordinasyon Merkezi’ süreç devam edecek gibi hazır tutuluyor. Dikkatler koridorun ömrünün uzayıp uzamayacağına odaklanırken, denetleme bekleyen gemiler için de çözüm aranıyor. Geçen yıl 22 Temmuz’da anlaşması imzalanan, süresi ise iki kere uzatılarak ömrü bir yıla çıkartılan tahıl koridorunun yaşatılması için Rusya’nın anlaşmaya dönmesine yönelik uluslararası girişimler sürüyor.
ALTERNATİF BİR YOL OLAMAZ
Koridorun açılma ihtimaline karşı İstanbul’da bulunan Müşterek Koordinasyon Merkezi’nin hazırda bekletileceğini belirten kaynaklar, “Sadece İstanbul’da bekleyen gemiler var. Denetlenmesi gereken gemiler için bir çözüm bulunup yollarına devam etmesi sağlanacak. Rusya’nın geri dönme ihtimali olduğu için mevcut düzen bozulmayacak” bilgisini verdi.
TOP ARTIK BM’DE
Tahıl koridorunun Rusya ve Ukrayna’nın ürünlerinin dünyaya transferi için en makul ve güvenli yol olduğunu belirten kaynaklar, “Gıda transferi için karadan yapılması gibi alternatif yollar düşünülüyor ancak tahıl koridoruna göre daha maliyetli, sıkıntılı ve zaman alıyor” diyerek bunun denize bir alternatif olamayacağını belirtiyor. Rusya’nın koridorda bıraktığı açık kapıdan girmesi için BM’nin sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiği ifade ediliyor. Rusların elini yükseltmek için koridordan çekildiğini söyleyen kaynaklar, “Top artık Birleşmiş Milletler’de ve üstlerine düşeni yapmalılar. Her şeyi Türkiye’nin çözmesi bekleniyor. Hem Rusya hem de Ukrayna, Türkiye’nin aldığı rolden çok memnun. Rusya verilen sözlerin tutulmasını istiyor. BM, Rusya ile ayrı Ukrayna ile ayrı anlaşma imzaladı. Bu süreçte sadece Ukrayna ürünlerinin koridordan geçişine izin verildi. BM, bu süreçte Rusya’ya vadettiklerini yapmadı. Koridorun yeniden açılması için Rusya’nın amonyak ve gübresinin koridordan geçişine izin verilmesi gerekiyor” görüşünü dile getiriyor.