Müteahhitler konutta metrekareyi büyüttü

Son dönemde inşaat firmaları yeni konut üretmez oldu. Daha önce haftada en az 3-4 yeni gayrimenkul projesi tanıtımına alışık olduğumuz sektörde şimdilerde neredeyse 2-3 ayda bir yeni lansman yapılıyor. Bu durum rakamlara da net olarak yansımış durumda. Belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının 2018 yılının ilk altı ayında bir önceki yıla göre, bina sayısı yüzde 28,1, yüzölçümü yüzde 41,8, değeri yüzde 28,2, daire sayısı yüzde 46,1 oranında azaldı. Müteahhidin daha az yeni proje lansmanı yapmasının bir nedeni de bu. Yapı ruhsatı alıp yeni proje geliştiren sınırlı sayıdaki şirket ise ağırlığı 4+1, 5+1 ve 6+1 tipi büyük metrekareli dairelere verdi.

ELDE EN ÇOK 2+1 KALDI

Müteahhitlerin bu tip daire üretmesinde önemli iki etken bulunuyor. Bunlardan bir tanesi bu tip konutların stokta daha az olması. Uzunca bir süre birçok müteahhit ağırlıklı üretimi 1+0, 1+1 ve 2+1’e verdi. 3+1 üretirken de bin türlü hesap yaptı. Orta gelir grubunun konut almasını kolaylaştırmak ve daha hızlı konut satışı için metrekareleri küçültüp fiyatları yüksek tutan inşaat firmaları milyonluk evleri ise üretmedi. Bu da var olan stokların zamanla büyük metrekareli konutlarda azalmasına ve 1+1, 2+1, 3+1 tipi konutlarda artmasına neden oldu.

5+1 ve 6+1 YOK DENECEK KADAR

Stokta kalan daire metrekare dağılımına bakıldığında bu durum net olarak gözleniyor. Bugün itibariyle piyasada yaklaşık 2 milyon adet konut stoku olduğu dile getiriliyor. Bunların da daire metrekare dağılımında oranı 1+0’da yüzde 0,7, 1+1’de yüzde 20,5, 2+1’de yüzde 32,5, 3+1’de yüzde 31,6, 4+1’de yüzde 13,1, 5+1’de yüzde 0,2 ve 6+1’de yüzde 0,1 olarak veriliyor.

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CEBİNDE PARASI OLAN ODA SAYISINI BÜYÜTÜYOR

İkinci etken ise sene başından bu yana döviz kurlarının yüzde 40’a yakın artması ve yatırımını dövizde yapanların TL bazında her yüz lirasını 140 liraya çıkarması oldu. Cebinde parası olan ve oda sayısını büyütmek isteyen kitleye yönelik nitelikli konutlarda talebin canlanması müteahhidi bu tarz projeler üretme konusunda iştahlandırdı. Müteahhitler de bu tip konutlarda son dönemde artış olduğunu dile getiriyor. Yükselen inşaat maliyetlerinin yeni konut projelerine tam olarak yansımaması da büyük metrekareli konutlara olan talepte bir diğer etken olarak sıralanıyor.