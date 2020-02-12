Önce 2 sonra 5 milyar dolar

Türkiye dış ticaret hedeflerine yakın coğrafyadaki ülkelerle de büyümeye devam ediyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye ile Hırvatistan arasındaki ticaret hacmini öncelikle 2 milyar dolara daha sonra 5 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Pekcan, konu hakkında bir matriks çalışması hazırladıklarını ifade ederek “Hırvatistan'ın ithalatçı, Türkiye'nin ihracatçı olduğu ama karşılıklı ticaretin az olduğu ürünlerle ilgili bir çalışmamız var” bilgisini verdi. Bakan Pekcan, Hırvatistan Ekonomi, Girişimcilik ve El Sanatları Bakanı Darko Horvat ile görüştü. Hırvatistan Ticaret Odasında temaslarına ilişkin bilgi veren Pekcan, iki ülkenin ekonomik ve ticari ilişkilerinin geliştirilmesi ticaret hacminin artırılması yönünde mutabakat sağladıklarını, iş birliği alanları üzerinde çalıştıklarını söyledi.

TİCARET YÜKSELİŞ TRENDİNDE

İki ülke arasındaki ticaret hacminin son 2 yıldır yükseldiğine işaret eden Pekcan, 2019'da yüzde 6 artışla 664 milyon dolara çıktığını bildirdi. Öncelikli hedeflerinin iki ülke arasındaki ticaret hacmini önce 2 milyar dolara daha sonra da 5 milyar dolara çıkarmak olduğunu dile getiren Pekcan, bunun için iş dünyasının bu sürece faalolarak katılmasını, hem yatırım hem de ticaretin artırılması yönündeki teşvikleri son derece önemli bulduklarını söyledi. Pekcan, Türkiye'nin otomotiv, yan sanayi, dokuma, hazır giyim, demir çelik, mobilya, ayçiçeği, bisküvi, şekerlem gibi ürünlerde potansiyel ihracatçı olduğunu ifade etti.

YENİ FIRSAT ALANI

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Potansiyel sektörlerin altını çizen Pekcan, "Matriks çalışması hazırlıyoruz. Hırvatistan'ın ithalatçı, Türkiye'nin ihracatçı olduğu ama ticaretin az olduğu ürünlerle ilgili bir çalışmamız var" ifadesini kullandı.

MAVİ KITA DAVETİ

Ruhsar Pekcan - Darko Horvat

Pekcan, Hırvatistan'ın AB dönem başkanlığını üstlendiğine dikkat çekerek, "Türkiye açısından Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi hem AB ve hem Türkiye için elzem bir konu haline gelmiştir. Bu doğrultuda dönem başkanlığı sürecinde Hırvatistan'ın bu yöndeki katkılarını son derece önemsiyoruz” diye konuştu. Bakan Pekcan, İzmir Fuarı'nda da Akdeniz ülkeleri ile ilgili "Mavi kıta" sembolüyle bir tema düşündüklerini ifade ederek, Hırvatistan’ı da buraya davet ettiklerini açıkladı. Mevkidaşı Darko Horvat büyük memnuniyetle İzmir Fuarı'na katılacaklarını dile getirdi.