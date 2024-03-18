Oto satışları yine milyonu geçecek

Peugeot Türkiye yenilenen 208 modelini geçtiğimiz hafta İstanbul’da yaptığı bir toplantıyla tanıttı. Toplantıda bu yıl ürün gamının yüzde 75’nin yenileneceğini belirten Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, yıl sonuna kadar 3008 ve 5008’in de tanıtımını yapacaklaırnı vurguladı. Pazara da değinen Reyhanoğlu, satışlarla ilgili değerlendirmede bulundu.

1,1 MİLYON BEKLİYORUZ

İlk 2 ayda satışların beklenenden yüksek seyrettiğinin altını çizen Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, “2 ayda 186 bin iyi bir rakam. Ötelenmiş olan talebin geçen yılki 1,2 milyonluk pazara rağmen henüz karşılanabildiğini düşünmüyoruz. Bize göre hem filo tarafında hem perakende tarafında ötelenmiş ve doyurulmamış talep devam ediyor. Martın sonunda bir seçim olduğunu biliyorduk. Buna rağmen 1,1 milyon bekliyoruz. Şu an daha iyimser taraftayız” açıklamasını yaptı.

100 PEUGEOT’DAN 7’SİNİ TÜRKİYE SATTI

Peugeot Türkiye olarak geçen sene yaptıkları satışın rekorlara sahne olduğunu söyleyen Reyhanoğlu, “78 bin 632 adetlik toplam satışa ulaştık. Bu marka için son 19 yılın en yüksek pazar payı. Peugeot’nun satıldığı 147 ülke arasında 4’üncü sırada yer aldık. Bir önceki yıl 7’nci sıradaydık. Orta Doğu-Afrika bölgesinde satışların yüzde 58’ini Türkiye olarak biz gerçekleştirdik. Ve tüm dünyada geçtiğimiz yıl satılan Peugeot araçların toplamda yüzde 7’sini gerçekleştirmiş olduk. Bu yıl da yüzde 6,4’lük pazar payımızı düşürmek istemiyoruz. 1 milyonluk pazarda yaklaşık 70 binler anlamına geliyor” şeklinde konuştu.

408’DE YİNE 10 BİN ADEDİ YAKALARIZ

Bu yıl ürün gamındaki yenilemeye 208 ile başladıklarının altını çizen Reyhanoğlu, “Hemen arkasından ticari araç ürün gamımız yenilenecek. Uzunca bir zaman, 5 yıla yakın bir zamandır yenilenmemişti. Bütün ticari araç ürün gamımız yenilenecek. Amiral gemimiz elektrikli 3008’in lansmanını yaz aylarında planlıyoruz ve yıl sonuna doğru da yine kuvvetli başka bir SUV’miz 5008’in lansmanıyla hep birlikte olacağız. Dönüşüm stratejimiz bu şekilde. Öte yandan satışta 408 modelinde bu yıl yine 10 binler seviyesini yakalarız. 41’inci yaşına girecek 208’de ise 3 bin 500’den fazla satışa imza atacağız” değerlendirmesinde bulundu.

ELEKTRİKLİ 100 BİNİ AŞAR

Elektrikli araçların satışında dönemsel bir durgunluk olduğuna işaret eden Gülin Reyhanoğlu sözlerine şöyle devam etti: “İlk 2 ayda toplam pazarın içinde elektrikli payı düşük görünüyor olabilir. Bu ÖTV muaf etkisiyle biz bir miktar elektrikli araçlarının pazar payının ocak ve şubatta düştüğünü düşünüyoruz. Yani aslında dönemsel bir etki olduğunu düşünüyoruz. Yıl toplamına baktığımızda 100 bin-120 bin bandında yani toplam pazarın yüzde 10’una denk gelecek şekilde bir elektrikli araç pazarını bu sene de bekliyoruz. Açıkçası biz bu pazardan da kendi araç satışlarımızın toplamının yaklaşık yüzde 15’ini elektrikli yapmak niyetindeyiz.”







