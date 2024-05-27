Otoda hâlâ 300 bin ertelenen talep var

Elektrikli modeliyle eylülde Türkiye’ye gelecek olan ve baştan aşağı yenilenen yeni Citroen e-C3’ün Viyana’da uluslararası otomotiv basınına gösterimi gerçekleşti. Citroen Türkiye’nin elektrikli satışlarında farklı bir boyuta taşıyacak modelle ilgili konuşan Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, satış performanslarının yanı sıra otomotiv gündemini de değerlendirdi.

BU YIL 67 BİN ADEDİ GÖRÜRÜZ

Geçtiğimiz yıl 63 bin satış hacmine ulaştıklarını söyleyen Selen Alkım, bu yıl hedeflerinin 67 bin adet olduğunu söyledi. Bu yıl sonunda satışa sunulacak yeni C3 ve C3 Aircross ile ürün gamının tümüyle yenilendiğini söyleyen Alkım, “Bizim şu anda öngörümüz pazarın 1,1 milyona oturacağı yönünde. İlk 4 ayda zaten 20 bin adet satış gerçekleştirdik. Bu satışların 47 bini binekten 20 bini ise hafif ticariden gelecek” diye konuştu.

ELEKTRİKLİ SATIŞINDA BEKLENTİ 80 BİNE DÜŞTÜ

Pazarın hala doymadığını ve 1,1 milyon adetlik öngörülerinin devam ettiğinin altını çizen Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım sözlerine şöyle devam etti: “İlk 5 ayda 500 bine dayanan bir pazar olacak neredeyse. Filodan tabii ki beklentimiz var. Engelli muaf alımları sürüyor. Ama onun dışında da halen bizim hesaplamalarımıza göre bu pandemi döneminden beri bekleyen 300 bin ulaşılamayan talep var.” Alkım, elektrikli araç pazarında Çinli otomotiv markalarının olmamasından dolayı 100 bin üzeri satış öngörülerinin de 80 bin adede kadar düştüğünü söyledi.

GSR DÜZENLEMESİ BİZİ ETKİLEMİYOR

7 Temmuz’da yürürlüğe girecek Güvenlik Donanımı (GSR 2) sebebiyle pazarda hareketlilik yaşandığına dair iddiaları cevaplayan Citroen Türkiye Genel Müdürü, “7 Temmuz’a kadar normal şartlarda biz araçları ithal etme durumumuz varken şimdi plakalandırma, tescil ettirme zorunluluğu geldi. Elimizdeki araçları satmak zorundayız. Ama 7 Temmuz’dan sonra satmak üzere izin alabileceğimiz de bir adet var. İzin alınabilecek miktar geçen sene satılan araç sayısının yüzde 10’u kadar. Bu izin verilirken aynı zamanda ÖTV matrahının yüzde 1’i kadar ceza da veriliyor. Dolayısıyla öyle panik halde bir kampanya, fiyat indirimi yapalım gibi bir durumumuz yok. Yeni C3 gelene kadar müşterilerimizi mağdur etmeyecek kadar elimizde stok olacak. Bizim modellerimizin hiçbirisi bu durumdan etkilenmiyor” açıklamasını yaptı.

Hafif ticaride pazar hedefi 20 bin adet

Citroen, geçtiğimiz hafta İstanbul’da düzenlediği toplantıda yenilediği Berlingo Kombi, Berlingo Van, Spacetourer, Jumpy Panelvan ve Jumper’dan oluşan hafif ticari ürün gamını tanıttı. Selen Alkım, “Geçtiğimiz yıl 17 bin adet hafif ticari araç satışı gerçekleştirmiştik. 2024 yılında segmentteki konumumuzu daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. 20 bin adet satış gerçekleştireceğiz. Bunun ağırlığı Berlingo Kombi olacak” açıklamasını yaptı.

1 MİLYONA DOLU PAKET ELEKTRİKLİ C3 EYLÜLDE

Elektrikli C3’ün boyutlarının büyüdüğünü ve B SUV sınıfa ulaştığını söyleyen Alkım, “Eğer bugün şartlarında lanse etmiş olsaydık 1 milyon seviyelerinde bir fiyatla elektrikli modelimizi tüketicilerle buluşturabilirdik. Biz bu yılın sonuna kadar kurun çok oynayacağını düşünmüyoruz. Eylülde şartlar oluşursa yine bu fiyattan çıkarız. Bizim e-C3’te bu sene son 4 ayda ulaşmak istediğimiz sonuç yaklaşık olarak 3 bin adet olacak” ifadelerini kullandı.







