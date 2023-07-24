Otomobil yatırım olmaktan çıkıyor

Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, tamamen yenilenen Kona modelini tanıttığı Gürcistan'ın Batum şehrinde, markanın altı aylık sonuçlarına, otomotiv sektöründeki gelişmelere ve beklentilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

EYLÜLDE SATIŞ YAVAŞLAYACAK

Otomobil bulunurluğuna değinen Berkel faizlerin artışıyla birlikte yatırımcının bu alana doğru geçiş yaptığını belirterek, “Yüksek talebin ikinci yarıda devam edeceğini düşünmüyorum. Otomobili yatırım aracı olarak gören geniş bir grup vardı o yavaş yavaş azalıyor. Faizlerin artmasıyla birlikte, para politikasıyla bunun azalacağını düşünüyorum. Ağustos faiz artışının özellikle piyasa durağanlık seviyesi yaratacağını düşünüyorum. Orada mevduat faizleri de bir şekilde yukarı gidecektir diye tahmin ediyorum. Müşteriler o zaman mevduata gidecek. Satışlar Eylül-Ekim gibi yavaşlayacak. Belki hiç beklemediğimiz bir Kasım-Aralık yaşayacağız” açıklamasını yaptı.

KOCAELİ’DE ELEKTRİKLİ ORTA VADEDE OLABİLİR

Hyundai Assan'ın ana pazarının Avrupa ülkeleri olduğunu ve bu pazarlarda ciddi anlamda bir elektrifikasyona geçiş olduğunu belirten Berkel, "Çek Cumhuriyeti'ndeki fabrikamızda Kona’nın elektrikli versiyonu son çeyrekte üretilecek. Bizim Kocaeli fabrikamızda da bununla ilgili çalışmalar var. Tabii burada üretilen tüm markaların araçlarıyla ilgili iç pazarın durumu, üretilen araçların Avrupa pazarına uyumluluğu, elektrikli olabilir mi gibi birçok etken var. Çalışmalar yapılıyor. Biz de Hyundai olarak çalışıyoruz. Orta ve uzun vadede çalışmalarımız var" ifadelerini kullandı.

Yeni Hyundai Kona’dan 2 bin adet satılacak

Hyundai, B-SUV segmentine tasarımı ve teknolojileriyle yeni bir bakış açısı getiren Kona modelini Türkiye'de satışa sundu. Bu yıl 2 bin adet satılması hedeflenen Kona 4 farklı motor seçeneği ile tercih edebilecek. İçten yanmalı benzinli motor seçenekleri 120 beygirlik 1.0 litrelik T-GDi Elite DCT ile başlarken, daha fazla performans için 198 beygir gücündeki 1.6 T-GDi N Line öne çıkıyor. Yeni Hyundai Kona 1.0 T-GDi Elite 1 milyon 612 bin lira, 1.6 Hibrit 1 milyon 795 bin lira ve Kona 1.6 T-GDi N Line ise 1 milyon 826 bin liradan alıcı bulacak. Ayrıca 1.6 lt GDi Hibrit versiyonu da satın alabilecek. Elektrkli Kona ise bu yılın son çeyreğinde vitrinde yerini alacak.

Kapasitesinin üstünde üretimi zorluyoruz

Kocaeli'deki fabrikanın tam kapasite çalıştığının altını çizen Murat Berkel sözlerine şöyle devam etti: "İlk 6 ayda 121 bin araç ürettik. Normalde toplam üretim kapasitemiz 230 bin adet. Ancak biz şu anda 240 bin adetlerle sınırları zorluyoruz. Saatte üretilen araç adedini de artırdık. Ürettiğimiz araçların yüzde 85’ten fazlasını 40'ın üstünde ülkeye ihraç ediyoruz. İlk altı ayda Türkiye pazarında sattığımız tüm araçlarımızın yaklaşık yüzde 70’i yerli. İthalde alamadığımız araçları yerliden alarak kompanse etmeye çalıştık. Ama Tucson başta olmak üzere ithal araçlarımız da olsaydı, 4-5 bin adet daha fazla araç satabilirdik."







