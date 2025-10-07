Otomotiv devi üretimi durdurdu: 30 gündür tek araba bile üretemedi, binlerce çalışan mağdur

İngiltere’nin en büyük otomobil üreticisi Jaguar Land Rover, 1 Eylül’de tespit ettiği siber saldırı sonrası tüm fabrikalarında üretimi durdurdu.

Şirket, İngiltere’nin yanı sıra Brezilya, Çin, Hindistan ve Slovakya’daki fabrikalarında da üretimi askıya aldı.

Saldırının fidye amaçlı bir yazılımla gerçekleştirildiği tahmin ediliyor.

JLR, saldırının ardından bu hafta üretiminin bir kısmını yeniden başlatmaya hazırlanıyor ancak üretimin durması, şirkete her gün milyonlarca sterline mal olurken, binlerce tedarikçi ve çalışanı da olumsuz etkiledi.

"Toparlanma süreci devam ediyor"

Şirket, geçen hafta yaptığı açıklamada “önümüzdeki günlerde” üretimi yeniden başlatmayı planladığını duyurdu. JLR, “Toparlanma sürecimiz sağlam bir şekilde ilerliyor” ifadelerini kullandı.

Coventry ve Warwickshire Ticaret Odası CEO’su Corin Crane, bölgedeki işletmelerin “gerçekten zor durumda” olduğunu söyledi. Hükümet ise JLR’yi desteklemek için 1,5 milyar dolarlık kredi garantisi sağladı.







