Otomotiv devi üretimi durdurdu: 30 gündür tek araba bile üretemedi, binlerce çalışan mağdur

İngiltere, art arda gelen siber saldırılarla zor günler geçiriyor. Otomobil devi Jaguar Land Rover, bir ay önce tespit edilen fidye yazılımı saldırısı nedeniyle tek bir araba bile üretemedi. Saldırının şirkete her gün milyonlarca sterline mal olduğu, binlerce tedarikçi ve çalışanın da etkilendiği bildirildi.
İngiltere’nin en büyük otomobil üreticisi Jaguar Land Rover, 1 Eylül’de tespit ettiği siber saldırı sonrası tüm fabrikalarında üretimi durdurdu.
Şirket, İngiltere’nin yanı sıra Brezilya, Çin, Hindistan ve Slovakya’daki fabrikalarında da üretimi askıya aldı.
Saldırının fidye amaçlı bir yazılımla gerçekleştirildiği tahmin ediliyor.
JLR, saldırının ardından bu hafta üretiminin bir kısmını yeniden başlatmaya hazırlanıyor ancak üretimin durması, şirkete her gün milyonlarca sterline mal olurken, binlerce tedarikçi ve çalışanı da olumsuz etkiledi.
"Toparlanma süreci devam ediyor"
Coventry ve Warwickshire Ticaret Odası CEO’su Corin Crane, bölgedeki işletmelerin “gerçekten zor durumda” olduğunu söyledi. Hükümet ise JLR’yi desteklemek için 1,5 milyar dolarlık kredi garantisi sağladı.