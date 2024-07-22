Ovaköy-Basra-Kalkınma Yolu'nu heyecanla bekliyoruz

Türkiye, Irak, BAE ve Katar’ın anlaşma imzaladığı Kalkınma Yolu’nun önemli ayaklarından biri olan Ovaköy Sınır Kapısı abur Sınır Kapısı'na 15 kilometre uzaklıkta ve Türkiye-Irak-Suriye sınırlarının kesiştiği noktada bulunuyor. Ovaköy, askeri yasak bölge olduğu için girişler kolluk kuvvetlerinin kontrolünde gerçekleşiyor. Sınır kapısı için girişimlerde bulunan köy sakinleri ile ilk defa Yeni Şafak'a konuştu.

HABUR YÜKÜ KALDIRAMIYOR

Köy muhtarı Raşit Uçar kapının il, bölge ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağını söyledi. Uçar, “Herkesin beklentisi var. Köyün, bölgenin, ülkenin kalkınması için önemli bir adım. Arazilerimiz burada, ekonomik anlamda ciddi katkı sağlayacak. Köyümüz beklenti içerisinde. Bazen yetkililer geliyor inceleme yapıyorlar. Özellikle Silopi halkı bekliyor. Habur Gümrük Kapısı artık yükü kaldıramıyor. Gümrükten günlük 10 bin aracın giriş çıkış yapması gerekirken 2 bin civarı araç giriş çıkış yapabiliyor” dedi.

Osman Geliş

YATIRIMLAR ARTACAK

Köy halkının tarım ve hayvancılıkla ilgilendiğini ancak göç verdiğini söyleyen Uçar, “Kapı ile birlikte bölgeye yönelik yatırımlar artacak. İstihdam alanı olursa göçlerin önüne geçilir. Biz istihdamın artacağını düşünüyoruz. Burada kurulacak yeni tesislerde sonuçta buraların insanı çalışacak. Köyümüze canlılık gelecek” ifadelerini kullandı.

IRAK’TAKİ ARAZİLERİMİZE RAHATÇA ULAŞABİLİRİZ

Köy sakini Bedirhan Uçar ise, “Köy halkının beklentisi bu sınır kapısı ile birlikte, nehrin kaymasıyla Irak topraklarında kalan arazilerimizi yeniden işleyebilmek. Bu yüzden biz bekliyoruz. Bir an önce çalışmalar başlasın istiyoruz” ifadelerini kullandı.

GENÇLERE YENİ İŞ OLANAKLARI

17 yaşındaki Şimal Uçar gençler için istihdam olanağı sağlanacağı için kapının önemli olduğunu söyledi. Uçar, “Biz gençler için istihdam alanı olacak. Sanırım bizim için önemli olan şu an bu. Kapı birçok yan yatırımı da beraberinde getirecek. Lastikçi açılacak, gıda ihtiyacı için mekânlar açılacak. Gençlerin ileriye dönük planları şekillenecek. Farklı meslekler hayal etmeye başlayacaklar. Belki ben bir işletme açacağım ve buranın gençlerine iş olanağı sunacağım” dedi.

Şırnak Ticaret Odası Başkanı Osman Geliş de üretimin artması açısından kapının önemine vurgu yaptı.

GÖÇ ALAN ŞEHİR KONUMUNA YÜKSELECEĞİZ

Ovaköy'ün Klakınma Yolu Projesi'nin en kritik kesişim noktalarından biri olduğuna vurgu yapan Geliş, “Bölge halkı uzun yıllardır heyecanla bekliyordu. Ovaköy Sınır Kapısı’nın açılması bölge halkı için büyük bir öneme sahip. Bu sınır kapılarının sayısının artmasını bekliyoruz. Kapılar gönül kapıları olsun, ticaret kapıları olsun. Sınır ülkeler ile komşu olmak bir fırsat. İhracatımızın artmasını, gençlerimize sağlanan iş olanaklarının artmasını, daha fazla üretim yapmamızı tetikleyecek altyapının gelişmesini bekliyoruz. Sınır kapısı ile birlikte bunlar da gelecek. Her bir yatırım yan sektörleri de harekete geçirecek. İşsizlik oranları düşecek, ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayacağız. Mesleki eğitime ağırlık vererek altyapıyı hazırlamamız lazım. Bölgenin güzel bir noktaya geleceğini düşünüyoruz. Göç alan bir şehir konumuna erişeceğiz” diye konuştu.

Süleyman İğde

Aşiretlerden tam destek

Ovaköy Sınır Kapısı’na bölgedeki tüm aşiretlerin destek verdiğini belirten Kadim Aşiretler Federasyonu Şırnak İl Başkanı Süleyman İğde, “Bölgeye çok büyük katkısı olacak. Büyük bir proje. Birkaç ülkeyi kapsayan bir proje. Doğu ve Güneydoğu bu proje ile ciddi anlamda kalkınacak. Proje ile sanayi gelişecek. Yeni fabrika yatırımları, tesisler olacak. Burada geçim sıkıntısı çeken insanlar için de bir kapı olur. Gençlere istihdam alanı oluşur. Kimsenin zararına olan bir yatırım değil. Petrol çıkarılıyor. Önceden insanlar kime ne faydası var diyorlardı. Petrolü çıkaran bizim insanımız, üretime alan bizim insanımız, taşıyan bizim insanımız, araç gereçler bizim araç gereçlerimiz, satan bizim insanımız. Nasıl petrol fayda sağladıysa sınır kapısı da sağlayacaktır” şeklinde konuştu. İğde, Türkiye genelinde 1250 aşiretin olduğunu, bunların 615’inin nüfusunun 50 bin üzerinde olduğunu söyledi. Bunların 400’ünün federasyona bağlı olduğunu ve bu aşiretlerin sınır kapısını desteklediklerini belirtti.

Habur’un alternatifi

Stratejik bir öneme sahip olan Ovaköy, Türkiye'den Basra'ya ulaşımı iki güne kadar düşürecek. Ovaköy Sınır Kapısı'nın açılmasıyla, Türkiye ve Irak arasında ticari anlamda hızlı ve ekonomik bir yol olacak olan Kalkınma Yolu da açılacak. Proje, Türkiye'yi Basra Körfezi'ndeki Faw Limanı'na bağlayacak olan 1.200 kilometrelik bir demir yolu ve otoyol ağıyla büyük önem taşıyor. Bu yolla, Basra Körfezi'nden başlayarak Irak'ın çeşitli bölgeleri Türkiye'ye bağlanacak, ardından Avrupa'ya kadar uzanacak. Ovaköy'ün açılmasıyla birlikte, Musul ve Kerkük gibi Türkmenlerin yoğun yaşadığı bölgelerle doğrudan bir ulaşım kanalı oluşacak. Yolculuk süresinin kısalmasıyla birlikte küresel ticaretin önemli rotalarından biri olan Süveyş Kanalı'nın alternatifi olarak da görülen bu yol, ticaretin daha hızlı ve verimli bir şekilde yapılmasını sağlayacak.







