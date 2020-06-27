Para girişi müteahhitleri cesaretlendirdi: 18 yeni proje geliyor

Arka arkaya atılan ekonomik tedbir adımları her sektörde olduğu gibi inşaat sektöründe de meyvelerini vermeye başladı. Kamu bankalarıyla başlayan ve daha sonra Emlak konut GYO kampanyasıyla satış hızı yakalayan ve kasaya taze para girişi sağlayan müteahhitler yatırımlar için de iştahlandı. Son 1,5 ayda görüşlerine başvurduğumuz 8 müteahhit yeni projelere başlayacaklarını dile getirdi. Her birinin dile getirdiği projelerin toplamı 18 olarak hesaplandı. Bu 18 projede konut yatırımlarının yanısıra öğrenci evleri de dikkat çekiyor. İki firma öğrenci evlerine ağırlık verecek. Büyük arazileri belli bir konseptle planlayan ve kendi evini kendi yapmak isteyenlere olanak sağlayan farklı trendler de gündemde olan dikkat çekici bir başka yenilik olarak karşımıza çıkıyor.

ÇALIŞMALAR HIZLANDI

Seba İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Engin Keçeli, şirketlerinin bu yıl içinde Sarıyer Maden, Emirgan, Bulgurlu ve İstinye olmak üzere 4 yeni projeye başladığını kaydetti. Sinpaş GYO Genel Müdürü Seba Gacemer, cesaretle yeni projeleri gündeme aldıklarını söyledi. Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım iki kentte karma proje üzerinde çalıştıklarını aktardı. Lens Yaşam Yönetim Kurulu Üyesi Mert Kutlu, Kurtköy’deki ikinci Lens Yaşam projesine başlayacaklarını belirtti.

NEF ESKİ KONSEPTE YENİLERİNİ EKLİYOR

Erden Timur

Novu markalı yurt inşaatlarına yenilerini ekleyecek olan Nef, Sütlüce ve Kağıthane’de iki yeni Novu için çalışıyor. İstanbul dışında Anadolu şehirlerinin potansiyelinin de yüksek olduğuna vurgu yapan Nef Yönetim Kurulu başkanı Erden Timur, Eskişehir, Yalova, Kocaeli ve Sakarya gibi lokasyonlarda yurt ve konut projeleri geliştirmek üzere olduklarını söyledi. Nef City 82 markası ile araziler de geliştiren şirket, Kırşehir Kaman’da Hirfanlı Barajı’na sınır imarlı arsa satıyor. Ege taraflarında ve İzmir çevresinde de yerleri olduğunu belirten Timur, İstanbul’a yakın lokasyonlarda da planlama yaptıklarını aktardı. Müşteriler satın aldıkları arsaların üzerine isterlerse mobil olacak şekilde, isterlerse geleneksel şekilde evlerini inşa edebilecek.

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BİR ÖĞRENCİ EVİ DE KALYON İNŞAATTAN

Geçen yıl Üsküdar’da hayata geçirdiği Nevbahar Üsküdar projesiyle konut sektörüne giriş yapan Kalyon İnşaat, konut sektöründe yeni bir projeye başlayacağını duyurdu. Kalyon İnşaat’ın gayrimenkul alanında bir diğer yatırımı ise yeni havalimanı bölgesinde olacak. Beykoz’da hayata geçirmeyi planladıkları yeni projeleri hakkında bilgi veren Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve GYODER’in yeni başkanı Mehmet Kalyoncu, “70 bin metrekarelik alanda yapılacak projemiz konut, öğrenci evi ve sağlık tesislerinin yer alacağı yeni karma proje olacak. 5-6 katlı binaların olacağı bu projemiz pandemi sonrası oluşan yeni konsepte uygun olarak tasarlanacak. Geliştirmeye başladığımız bu projemizi 2021 yılının başında satışa sunmayı planlıyoruz” dedi. Ayrıca İstanbul’da yeni havalimanı bölgesinde eğlence ve eğitim üzerine bir proje üzerine çalıştıklarını aktaran Kalyoncu, “Bu projeler için 300 milyon avroluk bir yatırım planladık. 3 yıl boyunca bu projeler üzerinde çalışacağız” diye konuştu.

DAP YAPI 4 PROJEDE 5 BİN KONUT PLANLADI

Ziya Yılmaz

Dap Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, hükümetin ve Merkez Bankası’nın attıkları faiz adımları ile üreticilerin yeni yatırımlar için cesaretlendiğini söyledi. 2020-2021 için 4 projede 5 bin konutluk ruhsat çalışmasına başladıklarını aktaran Yılmaz, “İlk yatırımımız bin 200 bağımsız birimden oluşan ve satışına başladığımız Çekmeköy. Nişantaşı projesi için de çalışmalar devam ediyor bu yıl başlamayı planlıyoruz” dedi.

EGE YAPI KONUT VE OTEL YAPACAK

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İnanç Kabadayı

Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, 2020 yılı için planladıkları ruhsat aşamasındaki Çekmeköy ve Hasköy projelerine yılın son çeyreğinde başlayacaklarını söyledi. Çekmeköy’de hayata geçirilecek şirketin ikinci projesi yatay mimari konutlardan meydana gelecek. Hasköy’de ise otel, konut ve ticari ünitelerin yer alacağı karma bir proje inşa edilecek.

Düzce’ye 1 milyarlık yatırım

Cihat Algün

Algün İnşaat, Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Algün, Düzce’ye 5 yeni projesiyle yaklaşık 1 milyar TL yatırım hedeflediklerini söyledi. Algün, “Düzce’ye 25 yıldır Alg-Conscturctions imzasıyla kalıcı değer katmaya çalışıyoruz. Geçmişte iki büyük deprem yaşayan Düzce’nin yeniden inşasında ve fiziki yapılanmasında Algün Ailesi olarak köklü çalışmalara imza attık. Projelerimizi şekillendirirken Düzcelileri refahını, huzurunu ve konforunu temel aldık. Düzce, yaklaşık 30 km’lik sahil şeridinin yanı sıra Yedi Göller, Efteni Gölü, Topuk Yaylası, Kardüz Yaylası, Güzeldere ve Samandere Şelaleleri, Melençayı gibi doğa harikalarının yanı sıra İstanbul ve Ankara’ya 2’şer saatlik mesafesi ile gayrimenkul yatırımı adına birçok avantaja sahip. Biz de yatay mimari, sağlıklı ve yeşil yaşam alanları ile su temalı 5 yeni projeyle yaklaşık 1 milyar TL yatırım hedefliyoruz. Herkesi A kalite yaşamaya Düzce’ye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.