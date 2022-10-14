Ekonomi Penta Teknolojiye Bölgesel Başarı ödülü
İŞ DÜNYASI

Penta Teknoloji’ye ‘Bölgesel Başarı’ ödülü

Penta Teknoloji iş ortağı Adobe tarafından düzenlenen ‘Adobe Partner Connect’ organizasyonunda EMEA (Avrupa, Ortadoğu ve Afrika) bölgesindeki tüm teknoloji distribütörleri arasında, ‘Adobe EMEA New Business Driver 2022’ ödülünü almaya hak kazandı.

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Haber Merkezi İHA
Penta Teknoloji’ye ‘Bölgesel Başarı’ ödülü
Penta

Penta Teknoloji, distribütörlüğünü üstlendiği Adobe tarafından ‘Adobe EMEA New Business Driver 2022’ ödülüne layık görüldü.

Konu dahilinde açıklamalarda bulunan Adobe EMEA Kanal Satış Direktörü Yasemin Pereira, Penta Teknoloji ile gerçekleştirdikleri iş birliğini bu ödül ile taçlandırıldığını söyledi. Pereira, “Penta Teknoloji, geçtiğimiz yıl boyunca bizlere yenilikçi yaklaşımını, müşteri odaklılığını ve Adobe teknolojisinin mükemmel kullanım örneklerini gösterdi.” dedi.

Penta Teknoloji Yazılım Ürün ve Servislerinden Sorumlu İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Arda Serim ise şunları kaydetti:

“Yeni kullanıcılar için Adobe’nin sağladığı kolaylıkları anlatma üzerine kurduğumuz iş akışımız ve proaktif girişimlerle birleşen katma değerli hizmetlerimiz sayesinde daha fazla sayıda son kullanıcının Adobe ürünlerini kullanmasına aracı olduk. İş ortağımız Adobe ile gerçekleştirdiğimiz verimli iş birliğimizde bu katkılarımız ve girişimlerimiz sayesinde bu önemli ödülü almaya hak kazandık. Penta Teknoloji olarak tüm paydaşlarımıza, bu başarıya katkı sağlayan ekibimize teşekkür ederiz.”

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