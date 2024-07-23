Planda erteleme yapılmadı: 2035’te tamamen elektrikli araçlara geçiş yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ile Yunanistan arasında yapılacak İpsala-Kipi 2. Sınır Geçiş Köprüsü Projesi çalışmalarında sona yaklaşıldığını belirterek, "Projelerin onaylanmasını takiben yapım ihale hazırlıklarına başlayacağız. Bu köprü, iki ülke arasındaki ulaşımın daha da kolaylaşmasına ve ticaretin artmasına katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.