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Ekonomi

Planda erteleme yapılmadı: 2035’te tamamen elektrikli araçlara geçiş yapılacak

Avrupa Komisyonu başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin 2035 itibarıyla içten yanmalı araçların satışını yasaklayıp tamamen elektriklilere geçme planını ertelemediğini açıkladı.

09:54 - 23/07/2024 mardi
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Arşiv
Arşiv

Son zamanlarda elektrikli otomobillere olan talep azalmaya başladı ve birçok marka, gelecekteki planlarını iptal etmeye başladı.


Durum böyle olunca, AB'nin 2035 itibarıyla içten yanmalı araçların satışını yasaklayıp tamamen elektriklilere geçme planının son durumu merak ediliyordu.


"Erteleme olmayacak"


Avrupa Komisyonu Başkanı
Ursula von der Leyen
, akıllardaki soru işaretlerini giderecek bir açıklama yaptı.

AB’nin içten yanmalı satışını durdurup tamamen elektrikli olma planlarını ertelemeyeceğini ifade eden başkan, geri adım atmayacaklarını söyledi.



Benzinli ve dizel araçlar yasaklanacak


Avrupa Birliği kurumları, yeni benzinli ve dizel otomobillerin satışlarının 2035'ten itibaren yasaklanması konusunda anlaşma sağlamıştı.


Buna göre, 2035'ten itibaren satılacak yeni otomobil ve hafif ticari araçlar sıfır emisyonlu olacak.


Böylece, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde söz konusu tarihten itibaren yeni benzinli veya dizel otomobil satışı yapılamayacak.




#elektrikli otomobil
#Avrupa Birliği
#Avrupa Komisyonu
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