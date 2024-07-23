Planda erteleme yapılmadı: 2035’te tamamen elektrikli araçlara geçiş yapılacak

Son zamanlarda elektrikli otomobillere olan talep azalmaya başladı ve birçok marka, gelecekteki planlarını iptal etmeye başladı.
Durum böyle olunca, AB'nin 2035 itibarıyla içten yanmalı araçların satışını yasaklayıp tamamen elektriklilere geçme planının son durumu merak ediliyordu.
"Erteleme olmayacak"
AB’nin içten yanmalı satışını durdurup tamamen elektrikli olma planlarını ertelemeyeceğini ifade eden başkan, geri adım atmayacaklarını söyledi.
Benzinli ve dizel araçlar yasaklanacak
Avrupa Birliği kurumları, yeni benzinli ve dizel otomobillerin satışlarının 2035'ten itibaren yasaklanması konusunda anlaşma sağlamıştı.
Buna göre, 2035'ten itibaren satılacak yeni otomobil ve hafif ticari araçlar sıfır emisyonlu olacak.
Böylece, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde söz konusu tarihten itibaren yeni benzinli veya dizel otomobil satışı yapılamayacak.