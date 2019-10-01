Ekonomi Promosyon kısıtını kaldırdı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Promosyon kısıtını kaldırdı

EPDK, akaryakıt istasyonlarının araç sürücülerine kağıt mendil, araç kokusu, toz bezi hediye etmeye yönelik kısıtlamaları kaldırdı. Puan karşılığı yakıt da verilebilecek.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
EPDK binası
EPDK binası

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), akaryakıt bayilerinin sürdürülebilirliğinin korunması ve piyasada rekabetin fiyat üzerinde yoğunlaşmasının artırılması amacıyla önemli bir düzenlemeye imza attı. Akaryakıt nve LPG otogaz piyasalarında tüketicilere yönelik olarak gerçekleştirilen promosyonlara ilişkin hususlara açıklık getirildi.

TABAK, KUPA,OYUNCAK YASAK

Sektörde mevcut durumda yaşanan karışıklıkların ve aksaklıkların önüne geçmeyi hedefleyen EPDK, aldığı kararla, ayni promosyonların düzenlenmesine ilişkin mevcut yapıyı korudu. Eskiden verilen ve yasaklanan tabak, kupa, oyuncak gibi hediyelerin verilmesine yönelik sınırlama devam edecek. Daha önce belirsizliğe neden olan, araçlarda bulunabilecek temel ihtiyaçların akaryakıt veya LPG otogaz alımından bağımsız tüketicilere hediye edilmesine ise devam edilebilecek. Sürücü istasyona gittiğinde kendisine kağıt mendil, araç kokusu, toz bezi hediye edilebilecek.

Akaryakıt ve LPG istasyonlarında sunulan oto yıkama, yağ değişimi, lastik değişimi gibi hizmetler tüketicilere ücretsiz veya indirimli olarak sunulabilecek ve bu kapsamda kampanya düzenlenebilecek.

ELEKTRİK FİYATI YÜZDE 14,9 ARTTI

Öte yandan EPDK, 1 Ekim itibarıyla elektriğe yüzde 14,9 zam yapılacağını bildirildi. Açıklamada, söz konusu fiyat artışında, bir önceki tarife dönemine göre Elektrik Üretim AŞ'nin toptan satış tarifelerindeki değişimin en önemli etken olduğu kaydedildi.

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