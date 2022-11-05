Rusya gaz kozunu çekti AB'den ilk geri adım geldi: Yaptırımları kaldırdığını açıkladı

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Rus tahılı Afrika'ya ücretsiz

Tahıl koridorunun yeniden çalışmasını sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tahılın önce az gelişmiş, fakir fukara ülkelere gönderileceğini belirterek “Sayın Putin, görüşmemde bana şunu söyledi: ‘Biz ücretsiz olarak bu tahılı bu ülkelere, Cibuti, Somali, Sudan, buralara gönderelim.’ Hemfikir olduk ve ‘Bunu da G20’de geniş çaplı görüşelim’ dedik” diye konuştu.