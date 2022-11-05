Ekonomi Rusya gaz kozunu çekti ABden ilk geri adım geldi Yaptırımları kaldırdığını açıkladı
DÜNYA EKONOMİSİ

Rusya gaz kozunu çekti AB'den ilk geri adım geldi: Yaptırımları kaldırdığını açıkladı

Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş sonrası yaptırım yağmuruna tutulan Rusya'nın Avrupa'ya gaz akışını kesmesinin ardından beklenen ilk fire geldi. Hollanda, Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımları geri çekme kararı aldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Rusya gaz kozunu çekti ABden ilk geri adım geldi: Yaptırımları kaldırdığını açıkladı
Ukrayna'ya yönelik işgal girişimi sonrası yaptırım yağmuruna tutulan Rusya Avrupa'ya gaz akışını durdurmuştu.

Rusya - Ukrayna Savaşı'ndan sonra 27 Avrupa Birliği ülkesi dahil birçok dünya ülkesi Rusya'ya karşı ekonomik yaptırım ve ambargo kararı almıştı.

Rusya bu yaptırımlara karşılık olarak doğal gaz vanasını kapattı. Avrupa genelinde doğal gaz ve elektrik fiyatları yüzde 500’den fazla zamlandı.

Kış öncesi AB ülkesi Hollanda'dan flaş bir karar geldi ve yaptırımlardan çekildiği belirtildi.

HOLLANDA YAPTIRIMLARI KALDIRDI

Avrupa'da ekonomik durgunluk yaşanırken, Hollanda'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlardan çekildiği aktarıldı.

Hollanda devletinin Rusya’ya uygulanan 91 yaptırımdan çekildiği belirtiliyor.

Rus bayraklı 34 gemiye uygulanan yaptırım kaldırıldı ve Hollanda limanlarına yanaşmalarına izin verildi.

Dondurulan 13 Rus malvarlığı geri iade edildi.

25 Hollanda şirketine, Rus gaz devi Gazprom'dan doğal gaz ve enerji anlaşması yapması için izin verildi.

Toplam 150 Rus vatandaşına, şirketine, belediyesine, kurumuna ve eğitim kuruluşuna uygulanan yaptırımlar kaldırıldı.

Toplam 13 sivil toplum kuruluşu üzerindeki yaptırımlar kaldırılarak, "Rusya ve AB arasında diyalog kurulmasına yardımcı olma" amacıyla yasal izinler verildi.

Bir Hollanda şirketine, Rus şirketlerinden ve devletinden ödeme alabilmesi için izin verildi, söz konusu yaptırımlar kaldırıldı.

ABD için enflasyon uyarısı: Kabul edilemez derecede yüksek seyrediyor
EKONOMİ
ABD için enflasyon uyarısı: Kabul edilemez derecede yüksek seyrediyor

ABD'den Ukrayna mesajı: Destek vermek konusunda hiçbir tereddüt olmayacak
DÜNYA
ABD'den Ukrayna mesajı: Destek vermek konusunda hiçbir tereddüt olmayacak

Rus tahılı Afrika'ya ücretsiz
GÜNDEM
Rus tahılı Afrika'ya ücretsiz
Kabul edilemezderecede yüksek

Kabul edilemez
derecede yüksek

Fed'ten ​ABD için kritik enflasyon uyarısı.
ABDdenUkraynaya tam destek

ABD'den
Ukrayna'ya tam destek

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Kiev'e gitti.
21 yıllık sır cinayette katil çoban çıktı

​Putin doğalgazı kesince yaptırımları kaldırdılar.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı.

​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı.

​Hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yakalama kararı var.

​Türkiye'de geliştirilen tüm parçaların Togg ile birlikte üretilecek.

Musk şirketler ve kongre arasında sıkıştı.

'Nasıl olsa bir şey olmuyor' algısına yol açmış olabilir.

​Boğaziçi Film Festivali'ne bir de böyle bakın.

​Biden tek sözüyle ortalığı karıştırdı.

Pandemi sonrası nasıl olacak

CHP lideri ​Kılıçdaroğlu'na başörtüsü için seslendi.
Amasra'da cevap<br>bekleyen soru

Amasra'da cevap
bekleyen soru

Mühendisler kontrole indi mi?
Altılı masaya 'aday' eleştirisi

Altılı masaya 'aday' eleştirisi

'​Erdoğan 20 senedir yıpranmıyor, bunlar neden yıpranıyor'
Arda milli takım tercihini yaptı

Arda milli takım tercihini yaptı

​Genç oyuncu, Türkiye için değil Arnavutluk için oynayacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.