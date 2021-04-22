Türk SİHA'ları Rusya'yı rahatsız etti: Ukrayna'ya satılırsa ilişkilerimizi gözden geçiririz

Kiev yönetiminin olası bir çatışma durumunda Türk yapımı Silahlı İnsansız Hava Araçları'na başvurabileceğinin gündeme gelmesinin ardından Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Türkiye ve diğer ülkeleri Ukrayna’yı teşvik etmeme konusunda uyarıyoruz” ifadelerini kullanmış, Rus tarafından yapılan bu açıklamaya cevap ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan gelmişti.

RUSYA'YA DA SİHA SATABİLİRİZ

Çavuşoğlu, "Anlaşılabilirse herkese savunma sanayisi ürünü verebilir. Bu Rusya karşıtlığının bir tezahürü değildir. Bugün Rusya da bizim savunma sanayisi ürünlerimize ihtiyaç duyarsa, biz onlardan nasıl S-400 aldıysak biz de Rusya'yla da oturur müzakere ederiz." diye konuştu.

"Rusya'ya da SİHA satarız mı diyorsunuz?" sorusunun sorulması üzerine Çavuşoğlu, Rusya veya başka bir ülkeye SİHA satabileceklerini söyledi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov

'İŞ BİRLİĞİNİ GÖZDEN GEÇİRİRİZ'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun mesajının ardından Ukrayna'ya sağlanan SİHA'lar konusunda son açıklama ise Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov'dan geldi.

Rusya lideri Vladimir Putin'in, yıllık Federal Meclis toplantısındaki konuşmasının ardından kendisine yöneltilen bir soruya cevap veren Borisov, Ankara'nın Ukrayna'ya insansız hava aracı tedarik etmesi halinde Moskova'nın Ankara ile askeri ve teknik iş birliğini gözden geçireceğini söyledi.



Türkiye'den 2019 yılında 6 adet Bayraktar TB2 İHA ve 3 adet yer kontrol istasyonu satın alan Ukrayna 48 adet SİHA için ise satın alma görüşmeleri yürütüyor.

DÜNYA ABD basını: Ukrayna’nın Rusya’ya karşı tek şansı Bayraktar TB2’ler

GÜNDEM Türkiye'yi SİHA konusunda uyaran Rusya'ya net mesaj: İsterseniz size de satarız