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Ekonomi

Saat&Saat yılın ilk yarısında 5 farklı ödülün sahibi oldu

“Türkiye’nin Saatçisi” Saat&Saat, sektördeki 30. yılını kutladığı 2024 yılında, ödüllere doymuyor. Farklı kategorilerde toplam 5 farklı ödülün sahibi olan Saat&Saat, çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

12:13 - 25/07/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Saat&Saat, yenilikçi çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Saat&Saat, yenilikçi çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Türkiye’nin Saatçisi Saat&Saat, duyarlı ve yaratıcı projeleriyle yılın ilk 6 ayında 5 farklı ödülün sahibi oldu.


Saat&Saat’in kadın istihdamını artırması, sektöre kadının elinin değdiği yeni bir alan kazandırılması ve yok olmakta olan saat ustalığının gelecek nesillere taşınmasını amaçlayarak hayata geçirdiği “İncelikli İş” projesi; Kadın Dostu Markalar’da “Kadın İstihdamı ve İşte Fırsat Eşitliği” kategorisinde “Farkındalık Ödülü” kazandı. Projede sunduğu eğitimlerin ardından marka, 4 kadın saat ustasını istihdam etmeye başladı.


Saat&Saat'in, Cumhuriyetin 100. yılı için hayata geçirdiği “100 Yıldır Kalplerde Çalan Tek Beste” isimli projesi Brandverse Awards’ta “Cumhuriyetin 100. Yılı İletişim Çalışmaları” kategorisinde “Altın Ödül” ile taçlandırıldı. Brandverse Awards ödül töreninin Social Brands Veri Analitiği bölümünde de marka, “Aksesuar ve Mücevherat” kategorisinde “Gümüş Ödül”ün sahibi oldu.

Sosyal sorumluluk ve farkındalık projelerinin yanı sıra şirket içi çalışmalarıyla da art arda yer aldığı Great Place to Work anketlerinde 2024 yılında da “En İyi İşverenler-Millenials” listesine girmeyi başardı.


Farklı departmanlarında çalışmalarını özenle yürüten Saat&Saat e-ticaret alanında da; en iyi e-ticaret deneyimini sunarak sektörlerinde öne çıkan markaların ödüllendirildiği ECHO Awards’ta “Saat” kategorisinde birinciliğe imza attı.


Saat&Saat, topluma ve sektörüne fayda sağlayan yenilikçi çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

#Saat&Saat
#iş dünyası
#ödül
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