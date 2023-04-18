Sabiha Gökçen'de bayram yoğunluğu

45 hava yolu ile 50 ülkede toplam 150 destinasyona uçuş imkanı sağlayan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda bayram hazırlıkları tamamlandı. Tatilini memleketi veya turizm bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, terminalde yoğunluk oluşturmaya başladı. 2023 yılının ilk üç ayında yolcu sayısını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25 oranda artıran havalimanında, bayram süresince özellikle yolcu yoğunluğunun yaşanacağı noktalar için ilave planlamalar yapıldı.

Berk Albayrak.

1 HAZİRAN’DA 3 YENİ DESTİNASYON

Yiyecek, içecek, otopark ve dinlenme alanlarında yolcuların maksimum konforu için gerekli düzenlemelerin yapıldığını belirten Sabiha Gökçen Havalimanı CEO’su Berk Albayrak, “Yeni destinasyonlara uçuşlar arttı. 1 Haziran’dan itibaren British Airways ile Londra Heathrow Havalimanı’na ve Pegasus Airlines üzerinden Yunanistan’ın Rodos ve Midilli Havalimanları’na toplamda 3 yeni yurt dışı destinasyonu ile yeni sezona hazırız” şeklinde konuştu.

ÖNCELİK YOLCU MEMNUNİYETİ

Yolcu memnuniyetini en üst seviyeye ulaştırmak için çalışmaların sürdüğünü belirten Albayrak, şunları söyledi: "Yolcularımıza en iyi hizmeti sunmak için hazırlıklarımızı tamamladık. Yurtiçi uçuşlarımızda, misafirlerimize seyahatlerinin her aşamasında birçok kolaylık sağlıyoruz.’’

Sistem sürekli güncelleniyor

Tüm operasyonel süreçleri yapay zekâ desteğiyle takip eden ISG, mobil uygulama ile yolculara konfor sunuyor. İç hat uçuşlarında biniş kartı olmaksızın sadece yeni çipli kimlik kartıyla, hızlı ve kolay geçişe imkân veren sistemi hayata geçiren Sabiha Gökçen Havalimanı, yer hizmetleri personeline gerek duyulmadan işlem yapılabilmesine imkan sağlıyor. 2022 yılını 30,8 milyon yolcu ile kapatan havalimanı, yeni sezonda ziyaretçi sayısını daha da artırmayı hedefliyor.







