Satılan 10 otomobilin 7’si ithal

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2024 yılının ocak-mayıs dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Buna göre, yılın ilk 5 aylık döneminde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2 azalarak 606 bin 905 adede ulaştı. Otomobil üretimi ise yüzde 1 artarak 391 bin 932 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 629 bin 449 adedi buldu.

KAPASİTE KULLANIMI %75’E KADAR ÇIKTI

Yılın ilk beş aylık döneminde ticari araç grubunda üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7, ağır ticari araç grubunda yüzde 12, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 6 geriledi. Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 75 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda yüzde 75, kamyon grubunda yüzde 82, otobüs-midibüs grubunda yüzde 60 ve traktörde yüzde 72 seviyesinde gerçekleşti.

ÖTV DENGESİZLİĞİ İTHALATI ARTIRIYOR

ÖTV matrahlarının güncellenmemesi ithal araç pazarının payını artırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 6 milyar dolarlık cari açık veren Türk otomotiv sanayisi, bu yılın ilk 2 ayında ise 558 milyon dolarlık cari açık verdi. Yerli ve yabancı üretim araçları arasındaki rekabeti destekleyen ÖTV baremlerinde yüzde 80’den aşağı yerli araç bulunmuyor. İthalattan gelen araçların da aynı dilime girmesiyle rekabet şansı azalıyor. Türkiye’de satılan yerli üretim otomobiller bu yılın ilk 5 ayında satılan 471 bin 743 araç içinde yüzde 31 oldu. Kalan yüzde 69’luk kısmı ise ithal edildi. İthal araçların pazar payı son 9 yılın zirvesine yerleşti. Bu rakam hafif ticaride ise yüzde 67 oldu. Aynı dönemde ithal otomobil satışları yüzde 16 artarken yerli otomobil satışları yüzde 2 oranında azaldı.

PAZAR BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

2024’ün ilk beş ayında toplam pazar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 491 bin 482 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 10 oranında artış sağladı ve 375 bin 97 adet oldu. Ticari araç pazarına bakıldığında ise yılın ilk beş ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla toplam ticari araç pazarında yüzde 8, ağır ticari araç pazarında yüzde 7, hafif ticari araç pazarında ise yüzde 8 geriledi. 2024 yılı ocak-mayıs döneminde otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 31, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı ise yüzde 33 olarak gerçekleşti.

5 AYDA 15,1 MİLYAR $ İHRACATA İMZA ATTI

Yılın ilk beş aylık döneminde otomotiv ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 1 artarak 417 bin 826 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2 büyüme kaydederken, ticari araç ihracatı ise yüzde 2 oranında geriledi. Traktör ihracatı ise 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 15 azalarak 7 bin 289 adet olarak gerçekleşti. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2024’ün ilk beş aylık döneminde 15,1 milyar dolar ve yüzde 16 ile sektörel ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu.







