Ekonomi 10 saatte 25 kişiyi dolandırdı Değerinin çok altında bir fiyatla ilan çıkıyorlar
EMLAK

Satılık arsa ilanı üzerinden 25 kişiyi 10 saatte dolandırdı

10 saatte 25 kişiyi dolandırdı: Değerinin çok altında bir fiyatla ilan çıkıyorlar

Gayrimenkul ilanları üzerinden gerçekleştirilen kapora dolandırıcılığına bir yenisi daha eklendi. İzmir'de, başkasına ait arsayı değerinin çok altında bir fiyatla internet üzerinden satışa çıkaran kimliği belirsiz kişi, 10 saatte 25 kişiyi 20 ile 90 bin TL arasında kapora alarak dolandırdı.

Haber Merkezi DHA
Başkasına ait arsayı değerinin çok altında bir fiyatla internet üzerinden satışa çıkarıp kapora topladı.
Başkasına ait arsayı değerinin çok altında bir fiyatla internet üzerinden satışa çıkarıp kapora topladı.

Menderes ilçesi Orta Mahalle'de bulunan 3 ortaklı 379 metrekarelik yaklaşık 1.2 milyon TL değerindeki bir arsa, geçen 22 Şubat günü, 580 bin TL bedelle internet ilanıyla satışa çıkarıldı.

Villa imarı izinli arsa satışa çıkar çıkmaz, ilgi gördü. Pek çok esnaf ve müteahhit arsa sahibi olduğunu düşündükleri, ilanda yer alan telefon numarasını aradı. Telefondaki kişi, kendisiyle irtibata geçen kişilere arsanın tapusu ve kimlik fotokopisi gibi gerekli evrakları gönderip, güven sağlayarak, verdiği hesap numarasına 20 ile 90 bin lira arasında değişen rakamlarda kapora yatırılmasını istedi.

'BEN DOLANDIRICIYIM'

Olay, ertesi gün ilandaki kişiyi arayanların, "Ben dolandırıcıyım. 75 yaşında evsiz bir alkoliğin üzerine banka hesabı açtım. Beni bulamazsınız" cevabıyla karşılaşmasıyla ortaya çıktı. 10 saat içinde 25 kişiyi dolandırdığı belirlenen şüpheli daha sonra ilanı kaldırdı.

İnternet üzerinden verilen ilan

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Şüphelinin mağdurlara gönderdiği tapu ve kimlik fotokopisi üzerinde oynama yapıldığı belirlendi.

YAZIK OLDU!

Mağdurlardan Menderes'in Özdereli Mahallesi'nde müteahhitlik Kenan Dingil, "İnternette satılık arsa ilanını görünce, irtibata geçtim. Fiyatta anlaştık. 20 bin TL kapora gönderdim. Arsanın fiyatı uygun olduğu için benim gibi kapora gönderen 24 kişi daha olmuş. 80 bin lira, 50 bin lira gibi kapora verenler olmuş. Yazık oldu. Umarım, bizim yaşadıklarımız örnek olur, başkaları aynı mağduriyeti yaşamaz. Sonradan öğrendiğimize göre üç ortaklı olan söz konusu arsa satılık bile değilmiş. Araştırıp, fotoğraflarını bulup satılık gibi göstermişler" dedi.

'CAZİP OLDUĞU İÇİN PEK ÇOK KİŞİ DOLANDIRILDI'

Özdere'de bir emlak firmasının işletme sahibi olan Tahir Gergin, "İnternet portalı üzerinden bir ilan girilmiş. İlanın belediyedeki imar durumu çıkarılmış, ada ve parsel numarası öğrenilmiş. İsim ve tapu birbiriyle uyuşuyor fakat bunlar üzerinde oynama yapılmış. Değer olarak da arsanın yarı değerinde bir fiyat biçilmiş. Cazip olduğu için de pek çok kişi dolandırıcıyı aradı. 379 metrekarelik ikiz villa yapılabilecek arsanın normalde değerinin yaklaşık 1.2 milyon TL olması gerekiyordu ancak ilanda 580 bin TL'lik fiyat yazıyordu. Yarı yarıya fiyat girildiği için pek çok kişi aradı. Ben de esnaf arkadaşlarımdan bu durumu duymasaydım görüşecektim. Çevremizdeki arkadaşlarımızın çoğu maalesef kaparo göndermişler. Böyle bir durumun yaşanmaması için, elektronik ortamda kısa süreli yetkilendirme ile arsanın sorgulanabileceği web- tapu sisteminin kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Bu sistemle alıcılar saatlik veya dakikalık yetkilendiriliyor ve arsa ile ilgili tüm bilgilere ulaşabiliyor" diye konuştu.

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