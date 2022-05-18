Savunma sanayiine sipariş yağıyor

Ülkelerin bağımsızlığını korumasında önemli bir yer tutan olan savunma sanayii sektöründe Türkiye güçlü adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Savunma ve havacılık sanayii sektörünün cirosu 2021’de 10 milyar dolar barajını aşmayı başardı. Sektörün aldığı yeni sipariş tutarı ise 9 milyar dolara ulaştı. İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve Türkiye’nin en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul iş birliğiyle düzenlenen “4. Savunma Sanayii Buluşmaları” İstanbul’da başladı. Zirvede konuşan SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, savunma sanayii ihracatının Türkiye’ye diplomatik alanda mesafe kat ettirdiğini söyledi.

Bayraktar, “Savunma sanayii ihracatı, bir ekonomik aktivitenin yanı sıra aynı zamanda çok güçlü bir diplomatik kaldıraç. Bunun katkısını ülkemiz için görüyoruz” diye konuştu.

REKLAM

Haluk Bayraktar-Erdal Bahçıvan

4 MİLYAR DOLARI BU YIL YAKALARIZ

Firmaların kabiliyetini geliştirebilmek için SAHA İstanbul olarak yoğun bir çaba içerisinde olduklarını ifade eden Bayraktar, “Türk savunma sanayii, birçok sektöre göre daha hızlı bir büyüme trendi içerisinde. Sektörümüz, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 41’lik artışla 3,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bundan 10 yıl önce ihracatımız 800 milyon dolardı. 2022 yılı itibarıyla 4 milyar doları yakalayacağımızı rahatlıkla söyleyebiliriz. 2022’nin ilk çeyreğine baktığımız zaman savunma sanayii ihracatımız 2021’in ilk çeyreğine göre yüzde 50’lik artışla 961 milyon dolar oldu” dedi.

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan da Türk savunma sanayiinin, yüklenicileri, üniversiteleri, araştırma kurumları, geliştirdiği yerli ve milli teknolojik ürünler, ihracatıyla Türkiye’nin en önemli sektörlerinden biri konumunda olduğunu söyledi.

ÜRETİMİMİZLE VAR OLABİLİRİZ

Ülkelerin kendi ürettikleri teknolojilerle var olmalarının ve güvenliklerini sağlamalarının öneminin güncel olaylar vesilesiyle tekrar gözlemlendiğini aktaran Bahçıvan, “Kritik teknolojileri yerli ve milli olarak geliştirmek, yüksek teknoloji alanlarında rekabetçi ve kalkınmacı ürün ve hizmetler sunmak ülkemiz için önemli bir ivmelenmenin de temel basamağı olacak” dedi.

10 milyar $ barajını aştık

Etkinliğe çevrim içi olarak katılan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sanayi olmadan da ekonomik ve siyasi bağımsızlıktan bahsetmenin mümkün olmadığını vurguladı. Demir, 20 yıl önce sadece 62 savunma projesi yürütülürken, bugün bu sayının 800’lere vardığını aktararak, şunları kaydetti: “Bu projelerin yarısından fazlası son 6 yılda başlatıldı. 20 yıl önce 5,5 milyar dolar bütçeli savunma projeleri yürütülürken, geldiğimiz noktada 60 milyar doları aşkın bir proje hacmine ulaşıldı ve bu daha da artma eğiliminde. 2021 yılı sektör performans verilerine göre, savunma ve havacılık sanayi sektör ciromuz 2021 yılında 10 milyar dolar barajını aşarak tekrar pandemi öncesi rakamlara döndü. Sektörümüzün aldığı yeni sipariş tutarı, bir önceki yıla göre yüzde 40 civarında artarak yaklaşık 9 milyar dolar olarak gerçekleşti.”

EKONOMİ Savunma sanayisinde dokuz projenin daha startı verildi