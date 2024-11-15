Şeker sektörüne destek sözü

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat, şeker sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi. İki bakan görüşmede sektör temsilcilerinin beklenti ve görüşlerini dinledi. Yumaklı ve Bolat, Tarım ve Orman Bakanlığında gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu. Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı, toplantıda, şeker sektörünü tüm dinamikleriyle ele aldıklarını, hem iç hem de dış piyasadaki mevcut durumu değerlendirdiklerini belirterek, "Üreticimizi ve sanayicimizi koruyacak adımlarla ilgili gelişmelerin değerlendirildiği toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.