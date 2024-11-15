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Şeker sektörüne destek sözü

Şeker sektörüne destek sözü

04:0015/11/2024, Cuma
G: 15/11/2024, Cuma
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Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat, şeker sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda katılımcıların talep ve önerilerini dinleyen iki bakan, hem çiftçilere hem de sektör temsilcilerine destek mesajı verdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat, şeker sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi. İki bakan görüşmede sektör temsilcilerinin beklenti ve görüşlerini dinledi. Yumaklı ve Bolat, Tarım ve Orman Bakanlığında gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu. Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı, toplantıda, şeker sektörünü tüm dinamikleriyle ele aldıklarını, hem iç hem de dış piyasadaki mevcut durumu değerlendirdiklerini belirterek, "Üreticimizi ve sanayicimizi koruyacak adımlarla ilgili gelişmelerin değerlendirildiği toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.


KOTA VE İHRACAT MASAYA YATIRILDI

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da görüşmenin Bakan İbrahim Yumaklı'nın ev sahipliğinde yapıldığına işaret ederek, şeker sektörünün temsilcileriyle iç üretimdeki arz talep dengesini, kota ve ihracat konularını ele aldıklarını bildirdi. Bakan Bolat, şu ifadeleri kullandı: "Hükümet olarak iç talebin karşılanması ve istikrarlı bir piyasanın oluşması noktasında hem üreticilerimize hem de sektörümüze desteğimiz tamdır. Ev sahiplikleri için Sayın Bakan'ımıza teşekkür eder, sektör temsilcilerimizle yaptığımız toplantıdan elde ettiğimiz sonuçların hayırlara vesile olmasını dilerim."




#Tarım Bakanlığı
#İbrahim Yumaklı
#şeker sektörü
#toplantı
#ekonomi

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