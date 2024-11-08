Konuşmasında İbrahim Türkiş, delegelere teşekkür ederek, "Ata sporumuzu hak ettiği yerlere çıkaracağız. Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği bizim için çok önemli. Kentler birliğimizle çok uyumlu şekilde çalışacağız ve güreşimize katkı sağlayacağız. Birçok ilimizde belediye başkanlarımızla da bu mücadeleyi vereceğiz. Kırkpınar ve Elmalı da ağalarımızın büyük katkıları var. Koydukları ekonomik değerin yanı sıra kişilikleriyle büyük katkı veriyorlar bize. Ağalık müessesemizle de birlikte çalışacağımızı belirtmek istiyorum" diye konuştu.