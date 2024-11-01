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TBBDF'de Bayazıtlı dönemi

TBBDF'de Bayazıtlı dönemi

17:171/11/2024, Cuma
AA
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Erhayat Özgür Bayazıtlı 1 nou sandıkta oyunu kullandı.
Erhayat Özgür Bayazıtlı 1 nou sandıkta oyunu kullandı.

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) Başkanlığı'na Erhayat Özgür Bayazıtlı seçildi.

Federasyonun 6. olağan genel kurulu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndaki B2 konferans salonunda yapıldı. Seçime tek aday olarak giren Bayazıtlı, kullanılan 95 oyun 94'ünü alarak TBBDF'nin yeni başkanı oldu. Bir oy geçersiz sayıldı.


Bayazıtlı başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda Muhammet Bilal Aydın, Zafer Tarhan, Muharrem Kalyoncu, Selim Çelebi, Mehmet Özsarı, Serdar Arslan, Murat Tunçbilek, Murat Kul, Sercan Üzmez ve Ayşenur Demir yer aldı.


TBBDF'nin önceki başkanı Mutlu Türkmen, 3 Eylül'de görevinden istifa etmiş ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) Başkanlığı'na aday olduğunu duyurmuştu.




#Erhayat Özgür Bayazıtlı
#TBBDF
#Gençlik ve Spor Bakanlığı

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