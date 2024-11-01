TBBDF'de Bayazıtlı dönemi

Federasyonun 6. olağan genel kurulu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndaki B2 konferans salonunda yapıldı. Seçime tek aday olarak giren Bayazıtlı, kullanılan 95 oyun 94'ünü alarak TBBDF'nin yeni başkanı oldu. Bir oy geçersiz sayıldı.