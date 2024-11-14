Gaziantep geleceğin kentini şekillendiriyor

“Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı” kapsamında 2017 yılında imzalanan Başkanlar Akdi ile Gaziantep, 2050 yılına kadar karbondioksit emisyonlarını en az yüzde 80 oranında azaltmayı hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda oluşturulan 52 projeden yüzde 80’i hayata geçirilmiş durumda.





Deredüzü Mahallesi'nde hizmete giren Güneş Enerji Sistemi (GES) sayesinde yılda 11 Megavatlık elektrik üretiliyor.

45 BİN MEGAVATLIK ÜRETİM HEDEFİ

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Deredüzü, Doğanca ve Köksalan mahallelerinde projelendirdiği 27 megavatlık Güneş Enerji Santrali’nin inşaatını sürdürüyor. Projenin 11 megavatlık kısmı Deredüzü Mahallesi’nde hizmete girdi. Proje tamamlandığında yılda 45 bin 900 megavat elektrik üretilmesi ve yaklaşık 22 bin 574 ton karbon salınımının engellenmesi hedefleniyor.





MEKANİK BİYOLOJİK AYRIŞTIRMA TESİSİ

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve İller Bankası iş birliğiyle Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Mekanik Biyolojik Ayrıştırma Tesisi, günlük 300 ton katı atık işleyerek yaklaşık 1 ton geri dönüşüm atığı ayrıştırıyor. Tesis, depo sahasının ömrünü yüzde 10’a kadar uzatırken yılda 9 bin 309 ton karbondioksit eş değeri sera gazı azaltımı sağlıyor.





ATIKTAN ENERJİ VE GÜBRE ÜRETİMİ

Oğuzeli ilçesinde kurulan Biyogaz Enerji Santrali, hayvansal atıkları anaerobik ortamda çürüterek biyogaz elde ediyor. Tesiste işlenen metansızlaştırılmış organik materyaller gübre olarak değerlendiriliyor. 2018’den bu yana 20 bin 225 MW elektrik üreten tesis, toplamda bin 133 ton karbon salınımını engelledi ve 50 bin ton katı atık bertaraf etti. Ayrıca günlük 300 ton atıktan yıllık 7 GWh elektrik enerjisi ve çevre dostu organik gübre üretimi sağlanıyor.





ÇİLEK SERASI MUCİZESİ

Katı Atık Düzenli Depolama Sahası’nda üretilen metan gazından elde edilen elektrikle ısıtılan çilek serası, topraksız tarım teknikleriyle üretim yapıyor. Hindistan cevizi kabuğunda yetiştirilen çilekler, özel LED aydınlatmalarla fotosentez süresi artırılarak yıllık 5 ila 8 ton arasında üretiliyor. Sıfır atık projelerinin başarılı bir örneği olan çilek serası, çevre dostu yaklaşımıyla dikkat çekiyor.











