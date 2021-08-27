Ekonomi Selden etkilenen Bozkurt, Abana ve İnebolu ilçelerine doğal gaz verilmesiyle ilgili çalışmalar başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Selden etkilenen Bozkurt, Abana ve İnebolu ilçelerine doğal gaz verilmesiyle ilgili çalışmalar başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt, Abana ve İnebolu ilçelerine doğal gaz verilmesi için çalışmalara başlandı.

Haber Merkezi AA
Selden etkilenen Bozkurt, Abana ve İnebolu ilçelerine doğal gaz verilmesiyle ilgili çalışmalar başladı
Toplantı sonrası Bakan Dönmez ve bölgede doğal gaz dağıtım hizmeti veren Kargaz AŞ'nin Genel Müdürü Kasım Kahraman selden etkilenen Bozkurt ilçesinde yapılan çalışmaları sahada inceledi.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığından edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla alt yapı yatırımlarının ele alındığı bir koordinasyon toplantısı yapıldı.

Toplantıda Bozkurt, Abana ve İnebolu ilçelerine doğal gaz verilmesiyle ilgili çalışmalara başlanmasına yönelik karar alındı. Doğal gaz arzının bölgede yapılacak TOKİ konutlarının tesliminden önce gerçekleştirilmesi konusunda görüş birliği sağlandı.

Toplantı sonrası Bakan Dönmez ve bölgede doğal gaz dağıtım hizmeti veren Kargaz AŞ'nin Genel Müdürü Kasım Kahraman selden etkilenen Bozkurt ilçesinde yapılan çalışmaları sahada inceledi.

Sel afetinden etkilenen vatandaşların fatura ödemeleri 3 ay süreyle ertelendi
GÜNDEM
Sel afetinden etkilenen vatandaşların fatura ödemeleri 3 ay süreyle ertelendi

  • Kargaz AŞ bölgede şehir içi imalat çalışmalarında tüm alt yapı kurumlarıyla koordinasyon halinde hareket ederek çalışmaları yürütecek.

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise "Cumhurbaşkanımızın Bozkurt'ta sözünü verdiği doğal gaz için ilk adımı attık. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ve KARGAZ’ın yetkilileriyle toplantı yapıp, sahada incelemelerde bulunduk" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'da: Üç il afet bölgesi ilan edildi
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'da: Üç il afet bölgesi ilan edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjde ile duyurmuştu: Karadeniz'de en büyük keşfin yıl dönümü
FOTOĞRAF 9
Title
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Ağustos 2020'de 'Fatih' sondaj gemisinin, Zonguldak'ın 175 kilometre açığında gerçekleştirdiği sondaj faaliyetinde 320 milyar metreküp doğal gaz keşfini açıkladı.
Title
Karadeniz'deki en büyük keşif olmasının yanı sıra 2020 yılında denizlerdeki en büyük keşif olarak kayıtlara geçen keşfin ardından 'Fatih' ve 'Kanuni' sondaj gemileri çalışmalarına devam etti.
Title
Sakarya Gaz Sahası'ndaki çalışmalarda, 17 Ekim 2020'de 85 milyar metreküp ek keşifle rezerv miktarı 405 milyar metreküpe çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Haziran'da Filyos Limanı ve Doğalgaz İşleme Tesisleri açılışında ise Sakarya Gaz Sahası'ndaki 'Amasra- 1 Kuyusu'nda 135 milyar metreküplük yeni doğal gaz keşfini açıkladı.
Title
Karadeniz'de yapılan çalışmalarda toplam doğal gaz rezervi, 540 milyar metreküpe ulaştı. Karadeniz'deki ilk keşfin yıl dönümü olan 21 Ağustos'ta Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) da sosyal medya hesabından mesaj yayınladı.
Title
DOĞAL GAZIN KARADAKİ ÜSSÜNDE HUMMALI ÇALIŞMA <br><br> Karadeniz doğal gazının karaya çıkarılacağı Filyos Limanı'nda ise TPAO'nun çalışmaları devam ediyor.
Title
2023 yılında karaya çıkarılması hedeflenen doğal gaz için rafineri ve tesis kurma çalışmaları süren Filyos, milli sondaj gemileri 'Kanuni' ve 'Fatih'in karadaki merkezi oldu.
Title
Limandaki 960 dönümlük alan, TPAO'ya tahsis edildi. Doğal gazın karaya çıkarılması çalışmalarında ise 2 bin kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor.
Title
Karadeniz'de en büyük keşfin yıl dönümü
Title
Karadeniz'de en büyük keşfin yıl dönümü
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjde ile duyurmuştu: Karadeniz'de en büyük keşfin yıl dönümü
Zonguldak'ın 185 kilometre açığında geçen yıl 21 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesiyle duyurulan, Karadeniz'de 2020'nin denizlerdeki en büyük keşfinin ardından bugüne kadar yapılan çalışmalarda toplam 540 milyar metreküp doğal gaz rezervi tespit edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sel bölgesinde birlik ve beraberlik mesajı: Bu işin siyaseti olmaz
OYNAT 01:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sel bölgesinde birlik ve beraberlik mesajı: Bu işin siyaseti olmaz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde cuma namazını kıldığı Yeni Camii'nin çıkışında vatandaşlara seslendi.

Birlik ve beraberlik çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bu işin siyaseti olmaz. Fakat bakıyorum ki bazı kanallarda siyasetle alakası olmayan tipler çıkıyor. Tüm bu afetlerin neyi nasıl götürdüğünden haberi olmayanlar çıkıyor. Bugüne kadar bir gramlık iş üretmemiş olanlar ileri geri konuşuyorlar. Onların bu şekilde yaklaşımı bizi üzmez.

Böyle bir zamanda bir olmamız lazım, beraber olmamız lazım, kardeş olmamız lazım, milletçe bu milleti ayağa kaldırmamız lazım. Ama onlar bakıyorsunuz hala gelip Erdoğan'a ben nasıl vurayım da ona yara vereyim dertleri bu. Yara veremezsiniz biz bu milletle beraberiz. Milletimizle beraber de bu yola devam edeceğiz. Biz bir ölür bin diriliriz. İnşallah şu afetleri de aşıyoruz aşacağız.' ifadelerini kullandı.


Abone Ol Google News
Afrika değil Düzce

Afrika değil Düzce

Belgesel görüntülerini aratmıyor.
Appleın açığını bulan Türk

Apple'ın açığını bulan Türk

Aydınlı ​Hüseyin Çoban'a ikinci ödül teklifi geldi.
Mehmetçik yurda döndü

​Milli Savunma Bakanlığı tahliyenin tamamlandığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Afganistan'daki son durumu paylaştı.

​Son yirmi dört saatin bilançosu belli oldu.
Evine döndü

Evine döndü

​Manchester United, Ronaldo transferini açıkladı.

Yıldırım'da doğalgaz sorunu tarihe karışıyor

Yıldırım'da doğalgaz sorunu tarihe karışıyor

​Bölgelere yönelik doğalgaz altyapı çalışmaları başlatıldı.

Turuncu kategoride aranan terörist yakalandı.

Gündüz nüfusu 200 bin kişiyi buluyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.