Selden etkilenen Bozkurt, Abana ve İnebolu ilçelerine doğal gaz verilmesiyle ilgili çalışmalar başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sel bölgesinde birlik ve beraberlik mesajı: Bu işin siyaseti olmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde cuma namazını kıldığı Yeni Camii'nin çıkışında vatandaşlara seslendi.



Birlik ve beraberlik çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bu işin siyaseti olmaz. Fakat bakıyorum ki bazı kanallarda siyasetle alakası olmayan tipler çıkıyor. Tüm bu afetlerin neyi nasıl götürdüğünden haberi olmayanlar çıkıyor. Bugüne kadar bir gramlık iş üretmemiş olanlar ileri geri konuşuyorlar. Onların bu şekilde yaklaşımı bizi üzmez.



Böyle bir zamanda bir olmamız lazım, beraber olmamız lazım, kardeş olmamız lazım, milletçe bu milleti ayağa kaldırmamız lazım. Ama onlar bakıyorsunuz hala gelip Erdoğan'a ben nasıl vurayım da ona yara vereyim dertleri bu. Yara veremezsiniz biz bu milletle beraberiz. Milletimizle beraber de bu yola devam edeceğiz. Biz bir ölür bin diriliriz. İnşallah şu afetleri de aşıyoruz aşacağız.' ifadelerini kullandı.

