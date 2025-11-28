Selfyfest'25 ile kampüslerde 5G deneyimi

Türk Telekom, gençlik markası Selfy kapsamında düzenlediği Selfyfest'25 ile 7 farklı üniversite kampüsünde öğrencilere 5G teknolojisini deneyimleme imkanı sundu. "Her Anın Sponsoru Selfy Kampüste" temasıyla gerçekleştirilen etkinliklerde öğrenciler, müzik, spor ve teknolojiyi bir arada yaşarken, Türk Telekom'un 5G altyapısı sayesinde artırılmış gerçeklik tabanlı yeni nesil spor HADO'yu deneyimledi. Festival kapsamında Antalya Akdeniz Üniversitesinde gerçekleştirilen HADO Dünya Dostluk Turnuvası'nda farklı ülkelerden yarışmacılar 5G bağlantısı üzerinden mücadele etti. Türkiye Milli Takımı turnuvayı şampiyon olarak tamamladı. Selfyfest'25 etkinlikleri, konserlerin yanı sıra dijital deneyim alanlarıyla da gençlerin ilgisini çekti. Etkinlikler kapsamında 7 farklı üniversitede 350 binden fazla öğrenci 5G teknolojisiyle tanıştı.

Türk Telekom'un müşteri başına en yüksek 5G kapasitesi ve en yüksek fiber istasyon oranıyla 5G’ye hazır olduğunu vurgulayan Özden, "Teknolojide yeni bir dönemin kapılarını aralayacak olan 5G'nin temel yapı taşını fiber altyapı oluşturuyor. Türk Telekom olarak, yüzde 56'sı fibere bağlı baz istasyonlarımızla en iyi müşteri deneyimini biz sunacağız" ifadelerini kullandı. HADO Turnuvası'nda da oyunu 5G hızında oynayarak altyapıyı da test ettiklerine dikkati çeken Özden, şunları kaydetti: “Mobildeki gücümüz artarak devam ederken, birbirinden avantajlı paketler ve fırsatlar sunduğumuz Selfy markamızla gençlerin hayatına renk katıyoruz. Türkiye'nin dijital geleceğinin mimarı Türk Telekom olarak, yarınlarımızın teminatı gençlerin her anında yanında olmayı sürdürecek, iletişimin her döneminde olduğu gibi 5G çağında da öncü rolümüz, güçlü altyapımız ve teknoloji birikimimizle ülkemizi geleceğe taşımaya devam edeceğiz.”