İkinci el araç alırken dikkat edilmesi gereken 7 ayrıntı

12:5627/11/2025, Perşembe
IHA
İkinci el araç almak isteyenlere uyarılarda bulunan uzman isim, dikkat etmesi gereken 7 maddeye dikkat çekti. İşte ikinci el araç alırken dikkat edilmesi gereken 7 detay...

Bir firmanın genel müdürü olan Didem Aras, kontrol noktalarının, mekanik, kaporta, iç mekân ve süspansiyonlar ve benzeri alanları kapsadığını hatırlattı. Ayrıca bu kontroller sonucunda mekanik tüm sorunlar ile beraber, sürüş güvenliğini tehdit edebilecek diğer kusurların da giderildiğini sözlerine ekleyen Aras, böylelikle Renew markasıyla güvenilir ve sorunsuz 2. el araca sahip olunabileceğini belirtti.


Aras, son olarak güvenli yatırım ve sürpriz masrafların minimize edilebilmesini sağlamak için, ikinci el araç alırken dikkat edilmesi gereken 7 altın unsura dikkat çekti.



Aras 7 maddeyi ise şu şekilde sıraladı:


"İlk sırada, araç fiyatı, sigorta, vergiler, bakım masrafları, yakıt tüketimi, kullanım amacı. tercih edilen modellerin piyasa değeri, benzer kilometre ve durum değerleri. 



İkinci sırada, trafik geçmiş raporu, hasar geçmişi, kilometre tutarlılığı, değişen parçalar. Her yıllık muayene ve servis kayıtları ile karşılaştırın. Düzenli bakımlar, önemli onarımlar ve kronik sorunlar. Kaç sahip olduğu, aracın kullanımı, kiralık, filo veya bireysel.


Üçüncü sırada, harici muayene, boya hataları, pas, çizikler, çarpışma izi gibi. 


Dördüncüsü, motor sesi ve çalışmasıdır. Düz rölanti, düzensiz ses yok; soğukta ve ısındığında performans. Sızdırmazlık, yağ, yakıt, soğutma sıvısı sızıntıları.

Daha sonra ise 5’inci madde, test sürüşü. Yol tutuşu ve direksiyon, boşluk, titreşim ve sapma. Vites geçişleri, özellikle manuel de geçişlerin temizliği. 


6. madde de ise, satıcı garantisi, yetkili servis garantisi, uzatılmış garanti. Yetkili servisler tarafından yapılan bakımlar.


Son olarak ise, finansman ve maliyet analizi. Toplam sahip olma maliyeti. Vergi, sigorta, bakım, yakıt ve amortisman."

#İkinci el
#Otomobil
#Bursa
#Ekonomi
