Seneye 75 binin altına düşmeyiz

Peugeot CEO’su Linda Jackson Türkiye’yi ziyaret etti. Türkiye’nin dünyadaki sıralama başarısını yerinde inceleyen Jackson, Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu ile markanın gelecek hedeflerini ve Türkiye pazarını otomotiv gazetecilerine değerlendirdi.

EN UCUZ OLMA AMACI YOK

Türkiye’nin Peugeot dünyasında standart belirleyen bir konuma yükseldiğini vurgulayan Linda Jackson, “408’de bilmiyorum farkında mısınız ama Türkiye en iyi satışı yapan ülke oldu. Dünyada 2 numara, Avrupa’da 1 numara. Türkiye hakikaten standartları belirliyor bu anlamda. Diğer pazarlar onu takip ediyor” şeklinde konuştu. Jackson Peugeot olarak amaçlarının ucuz araç satmak olmadığının altını çizerek, “Marka olarak Türkiye’de bir yandan büyümek istiyoruz bir yandan da makul fiyatlar olsun istiyoruz. Piyasanın çok da üzerinde kalmamalı fiyatlarımız diye tartışıyoruz. Açık söyleyeyim bizim amacımız piyasadaki en ucuz araç olmak en ucuz markayı vermek değil. Tatlı bir denge şart” açıklamasını yaptı.

GELDİĞİMİZ SEVİYEYİ KORUMAK İSTİYORUZ

Peugeot CEO’sunun verdiği hedeflerin tutturulduğunu ve 57 bin adetten 75 bin adede çıkarıldığını ifade eden Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu ise, “2024 için küçük ipuçları vermek gerekirse, çıktığımız yerden geri inmeyi düşünmüyoruz. Geldiğimiz seviyeyi korumak bir numaralı önceliğimiz olacak. Önümüzdeki yıl elektrikli yılı olacağını söylemem gerek” ifadelerini kullandı.

700 KM’LİK E-3008 2024’TE PİYASADA

Peugeot CEO’su sözlerini şöyle sürdürdü: “2023-2024’te 5 tane yeni elektrikli araç çıkacak. Yeni 208 birinci çeyrekte çıkıyor. 3008 elektrikli modeliyle geliyor. 525 kilometre menzillisi var ve 700 kilometre menzillisi de 2024’ün ikinci yarısında çıkacak.”

TOFAŞ’IN YETKİSİ BİZİM İÇİN SORUN OLUŞTURMUYOR

Tofaş’ın 2024’te Türkiye’deki tüm satış, servis ve yedek parça yetkilerini devralmasını da değerlendiren Linda Jackson, “Pazar payımız ile karlılık dengemizi korumak istiyoruz. Hangi yapıda olursak olalım bunu bir sorun olarak görmüyorum. Grubumuzun başarısı esas olandır ve Peugeot da üstüne düşen sorumlulukları yerine getirecektir” diye konuştu. Türkiye’nin toplam satışta Peugeot dünyasında şu an beşinci sırada olduğunu ifade eden Jackson, “Dokuzunculuktan beşinciliğe gelindi. Bu çok büyük bir başarı” dedi.







