Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Sıfır araçta isyan ettiren görüntü Vatandaşa yok galeriye var
OTOMOTİV

Sıfır araçta isyan ettiren görüntü: Vatandaşa yok galeriye var!

Koronavirüs salgını nedeniyle üretimin sekteye uğradığı sıfır araç pazarında fiyatlar sürekli güncellenirken bayiye giden vatandaş ise araç bulamamaktan dert yakınıyor. Ancak vatandaşın bayide bulamadığı aracın galeride satışa çıkarılması ise araç arayışı içerisinde olan vatandaşı isyan ettiriyor. Sadece bir galerinin elinde farklı marka ve modellere ait 20'den fazla araç bulunuyor. Piyasa fiyatının üzerinde satışa çıkarılan araçlar için bayilerin sunamadığı renk seçeneğinin dahi sunulması ise dikkat çekiyor.

Kenan Biter Yeni Şafak
Son dakika
Son dakika

Koronavirüs nedeniyle üretimleri duran ve salgına karşı alınan tedbirlerle kademeli olarak yeniden üretime başlayan otomotiv sektöründe bayilerde sıfır otomobil sıkıntısı yaşanıyor.

Çok sayıda marka ve modelde bugün verilen siparişler için teslimatta minimum 2-3 ay beklenmek zorunda kalınıyor. Bu süre kimi modellerde ise katlanarak artıyor.

ÖTV DEĞİŞTİ SATIŞLAR İPTAL OLDU

Pandemi nedeniyle üretimde yaşanan sıkıntı sonrası ortaya çıkan tablo sonrası geçtiğimiz günlerde ÖTV oranlarında da değişikliğe gidildi. Özellikle yurt dışından getirilen motor hacmi yüksek kimi modellerde ÖTV oranları artırılırken, içeride üretimi yapılan kimi marka ve modellerde ise ÖTV düzenlemesi ile fiyatlarda indirim beklentisi oluştu.

İkinci el araba fiyatlarına ÖTV zammı: Bir günde 30 bin TL arttı
EKONOMİ
İkinci el araba fiyatlarına ÖTV zammı: Bir günde 30 bin TL arttı

ÖTV düzenlemesi öncesinde fiyatı noktasında anlaşarak hafta başında satışa konu aracı görmek için anlaşan çok sayıda kişi de mağdur oldu. Kimi araç alıcısı vatandaş satıcının son anda fiyat değişikliğine gittiğini dile getirirken kiminin ise farklı bahanelerle randevuyu iptal ettiği belirtildi.

GALERİDE ŞAŞIRTAN SIFIR ARAÇ SAYISI

Sıfır araç piyasasındaki tabloda gelinen nokta bu iken ve vatandaş bayide araç bulamazken kimi galerilerin ellerindeki sıfır araç sayısı vatandaşı şaşırtıyor. Sadece tek bir galerinin portföyünden farklı marka ve modellere ait 20'den fazla sıfır araç bulunuyor.

BİR MODELİN BEŞ FARKLI RENGİ VAR!

Galerilerde sıfır araç sayısının yanı sıra müşterilere sunulan renk seçenekleri de dikkat çekiyor. Vatandaşın bayide sıfır araç bulamadığı ve bulması halinde de rengine razı olduğu bu dönemde tek bir galeride bir markaya ait satışa çıkarılan 2020 model araç beş farklı renk seçeneği sunuluyor.

  • Sosyal medya üzerinden paylaşılan görsellerde online ilan siteleri üzerinden satışa çıkarılan araçların 2020 Eylül ayı çıkışlı olduğu da iddia edildi.

İkinci el araçta neler oluyor: İşte fiyatları uçuran beş neden!
OYNAT 00:00
İkinci el araçta neler oluyor: İşte fiyatları uçuran beş neden!
İkinci el araç fiyatlarındaki yükseliş sürüyor. Öyle ki; artış oranı 2018-2020 arasında yüzde 60'ı aşmış durumda. Tabi fiyatlardaki anormal artışın tek bir sebebi bulunmuyor. Döviz kuru, stok yetersizliği, koronavirüs, sıfır araç fiyatları ve opsiyon yalanı.. Gelin hep birlikte ikinci el araç fiyatlarını etkileyen nedenleri birlikte inceleyelim...

BAYİDEN 20 BİN TL FAZLA!

Bayide bulunmayıp galeri tarafından satışa çıkarılan sıfır araçların fiyatlarının bayi fiyatının 20 bin TL üzerinde olduğu da iddia edilirken, sıfır araç tarafında ortaya çıkan tabloya tepki gösteren çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Ticaret Bakanlığı'nın duruma el atması için çağrıda bulundu.

İKİNCİ ELDE YÜZDE 10 ARTIŞ

Geçtiğimiz günlerde uygulamaya alınan ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından ikinci el araç piyasasını da etkilemeye başladı. Düzenlemeyle kimi ithal modellerin sıfır fiyatları güncellenmeye başlayınca satışta olan ikinci ellerin fiyatları da zamlandı. Sektör temsilcileri fiyatlarda yüzde 10'luk bir yükseliş olacağını dile getirirken online platformlarda takibe alınan kimi ikinci el araç modellerinde bir gün içerisinde 30 bin TL'yi bulan artışlar gözlemlendi.

ÖTV düzenlemesi sonrası fiyatı en fazla artan ikinci el otomobil
FOTOĞRAF 25
Title
​İkinci el araç piyasasında fiyatlar bazı modellerde sıfır araç modellerine kadar çıkarken geçtiğimiz günlerde sürpriz bir ÖTV düzenlemesi hayata geçirildi.
Title
ÖTV düzenlemesi ile motor silindir hacmi 1600 cc'yi geçmeyen, ÖTV matrahı 130 bin lirayı aşan otomobiller için ÖTV oranı yüzde 60'tan yüzde 80'e çıkarıldı.
Title
1600 cc altında olup yerli imalatın yoğunlaştığı alanda da vergisiz satış bedeli 70 bin liradan 85 bin liraya artırılarak yerli üreticiye ve yerli sanayiye destek verilmesi amaçlandı.
Title
ÖTV düzenlemesi sonrası ikinci el araç alacaklar son fiyatları merak etmeye başladı. Düzenleme sonrası ikinci el araç fiyatlarında ortalama yüzde 5 artış oldu. İşte ikinci elde marka marka yaşanan fiyat artışları..
Title
Volvo Fiyat artışı: Yüzde 6,59
Title
Volkswagen Fiyat artışı: Yüzde 4,90
Title
Toyota Fiyat artışı: Yüzde 4,27
Title
Skoda Fiyat artışı: Yüzde 5,59
Title
Seat Fiyat artışı: Yüzde 3,40
Title
Renault Fiyat artışı: Yüzde 3,91
Title
Pegeout Fiyat artışı: Yüzde 3,58
Title
Opel Fiyat artışı: Yüzde 3,35
Title
Nissan Fiyat artışı: Yüzde 3,90
Title
Mercedes Fiyat artışı: Yüzde 5,58
Title
Land Rover Fiyat artışı: Yüzde 7,60
Title
KİA Fiyat artışı: Yüzde 5,31
Title
Hyundai Fiyat artışı: Yüzde 3,83
Title
Honda Fiyat artışı: Yüzde 3,70
Title
Ford Fiyat artışı: Yüzde 2,41
Title
Fiat Fiyat artışı: Yüzde 1,56
Title
Dacia Fiyat artışı: Yüzde 4,01
Title
Citroen Fiyat artışı: Yüzde 4,38
Title
BMW Fiyat artışı: Yüzde 4,86
Title
Alfa Romeo Fiyat artışı: Yüzde 3,67
Title
Audi Fiyat artışı: Yüzde 4,04
ÖTV düzenlemesi sonrası fiyatı en fazla artan ikinci el otomobil
Geçtiğimiz günlerde hayata geçirilen sürpriz ÖTV düzenlemesi ile kimi sıfır otomobilin fiyatı yükselirken kimin de ise kısmen de olsa indirim gerçekleşti. ÖTV düzenlemesi ile fiyatları değişen sadece sıfır araçlar olmadı. Uzun süredir yükselişte olan ikinci el araç fiyatları da ÖTV düzenlemesi ile yükselişe geçti. İşte marka marka düzenleme sonrası ikinci el araçta ortalama yaşanan fiyat artışları..
Abone Ol Google News
Haliçte ceset çıktı

Haliç'te ceset çıktı

​Sosyal mesafeyi unutup çalışmaları film gibi izlediler...
Bakanlık tek tek açıkladı

Bakanlık tek tek açıkladı

​"91 firmaya ait 113 parti ürünü daha ifşa ediyoruz."
Yunan Başbakan Miçotakis: Türkiye ile en kısa sürede görüşmeye hazırız

'Kara Gün' ilan edildi

'Kara Gün' ilan edildi

BAE ve Bahreyn, İsrail ile Washington'da masaya oturuyor.

Ne olur abi benden şikayetçi olma

Ne olur abi benden şikayetçi olma

Bursa'da hırsız 8 bin liralık altınını çaldığı kuyumcuya yalvardı.

​Yasak sonrası toplu taşıma için iki sürpriz çağrı.

Dış politikada<br>büyük onur

Dış politikada
büyük onur

Bozkır, BM Genel Kurulu Başkanlığı görevini bugün devralıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.