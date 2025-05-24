Sigorta sektörü 340 milyar TL hasar ödedi

Bolu Kartalkaya Otel Yangını Araştırma Komisyonu çalışmalarını sürdürüyor. Komisyon bu hafta da Türkiye Sigorta Birliği (TSB) ile Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) yetkililerini dinledi. Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Özgür Obalı, sektörün 2024 yıl itibarıyla gayrisafi millî hasılanın 23 katı büyüklüğe erişerek, ekonomiye 854 trilyon liralık teminat sağladığını söyledi. Sigorta sektörünün geçen yıl itibarıyla 340 milyar liralık hasarı ödediğini ifade eden Obalı, sektörün 1,9 trilyon lirayla ekonomiye fon sağladığını ve 2,3 trilyon lira da aktif büyüklüğü ulaştığını aktardı.

Sektörün toplam prim üretiminin geçen yıl 838 milyar TL'yle sonuçlandığını belirten Obalı, "Bu sene ki beklentimiz 1,2 trilyon. Bireysel emeklilik tarafında da 2 trilyonla bu seneyi tamamlamayı hedefliyoruz. Bireysel emeklilik ve otomatik katılımda 1,2 trilyon liralık bir fon büyüklüğüne ulaşmış durumda. 18 yaş altı da bu kapsam içerisinde ve 35 milyar liralık bir fon büyüklüğüne ulaşmış durumda" diye konuştu.