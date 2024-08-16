Sivil uçuşlara hava kampüsü

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), gerçek ve tüzel kişilerin hava kampüsleri inşa etmesine ve sivil hava araçlarının hava kampüslerine iniş-kalkış yapabilmesine ilişkin düzenlemeye gitti. Havalimanlarında artan trafiği azaltmak için başlatılan yeni çalışmayla sivil havalimanları inşa etme izni verilecek. Düzenlemeyle son günlerde sıkça tartışan uçaklardaki ‘rötar’ sorununun da çözülmesi hedefleniyor.

GENELKURMAY VE VALİLİK İZİN VERECEK

Hava kampüsü inşa etmek isteyen kişiler ya da şirketler ilk olarak yer belirleyecek. Yer seçimi yapılırken ileride iniş-kalkışlara olumsuzluk teşkil etmeyeceği alanlar tercih edilecek. Sonrasında Genelkurmay Başkanlığı başvurarak ulusal güvenliğini inceleyecek. Yerel yönetimlerin en üst kurumu olan Valilikler ise kampüslerin insan açısından ve çevresel açıdan etkisini inceleyecek. Kuruma sunulacak raporlar sonrasında olumlu sonuç alınması halinde, şirket ya da kişilerin hava kampüsü kullanım iznini alacak.

3 YILDA YAPILMA ŞARTI

İşletmecilerin hava kampüsü yapım izninin alındığı tarihten itibaren en geç 3 yıl içinde hava kampüsünü tamamlaması gerekecek. 3 yıl içinde yapılmazsa herhangi bir işleme gerek kalmaksızın iptal olacak. Ticari taşımacılık kapsamında kullanılacak kampüslerin kullanım izinlerinin geçerliliği bir yıl olacak ve her yılın sonunda iznin uzatılması gerekecek. Ticari amaç dışındaki şahıslara ait özel jetlerini park edeceği kampüsler için izin uzatma şartı gerekmeyecek. Zaman içerisinde sakıncalı bulunan kampüslerin izinleri SHGM tarafından iptal edilebilecek.

AĞIRLIK SINIRI OLACAK

Hava kampüslerinden uluslararası ticari uçuş yapılamayacak. Maksimum kalkış ağırlığı MTOW 5 bin 700 kilogram üstü sabit kanatlı sivil hava araçları pisti kullanamayacak. Yapılacak olan iniş ve kalkışlar, gündüz ve uçuş kuralları dâhilinde yapılacak. Ancak, helikopter uçuşları ışıklandırma, aydınlatma gereklilikleri sağlanmak şartıyla gece görerek de yapılabilecek. Kampüslerde sivil insansız hava araçlarının uçuşuna da izin verilebilecek.







