Akaryakıt fiyatlarında son durum araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol ile dolar kurunun yükselişi ya da düşüşü akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. EPDK'dan benzin ve motorine indirim çağrısı gelmişti. Motorine gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,21 TL'lik indirim pompa fiyatlarına yansıdı. Peki 21 Şubat 2024 benzin, motorin (mazot) LPG (otogaz) fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar...