Brent petrol fiyatlarında dalganlanma iç piyasadaki akaryakıt ürünlerine de yansıyor.
İNDİRİM TUTARI TOPLAMDA 3 LİRAYI AŞTI
İndirim tutarı benzinde 76 kuruş, motorinde ise 1,10 TL olarak belirlenirken beklenen indirimler gece yarısı pompa fiyatlarına yansıdı.
Dün de motorinin litresine 1 lira 20 kuruş indirim gelirken iki gün içerisinde akaryakıt ürünlerindeki indirim tutarı da 3 lirayı aşmış oldu.
İNDİRİM SONRASI BENZİN VE MOTORİNDE SON RAKAMLAR
İstanbul 40.46 lira
Ankara'da 41.17 lira
İzmir'de 41.39 lira
İstanbul'da 42.00 lira
Ankara'da 42.77 lira
İzmir'de 42.99 lira