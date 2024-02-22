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Ekonomi

Benzin ve motorine iki günde 3 liralık indirim: Gece yarısı pompaya yansıdı

Benzin ve motorin fiyatında gece yarısı indirim geldi. Benzinin litre fiyatı 76 kuruş, motorinin litre fiyatı ise 1 lira 10 kuruş indi. İndirimler sonrası pompada yeni fiyatlar da belli oldu. Dün de motorinin litresine 1 lira 20 kuruş indirim gelirken iki gün içerisinde yapılan indirimlerin toplamı ise 3 lirayı aşmış oldu.

Kenan Biter
Kenan Biter
09:15 - 22/02/2024 jeudi
Güncelleme: 09:28 - 22/02/2024 jeudi
Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Brent petrol fiyatlarında dalganlanma iç piyasadaki akaryakıt ürünlerine de yansıyor.


Son gelişmeler sonrasında benzin ve motorine indirim geldi.

İNDİRİM TUTARI TOPLAMDA 3 LİRAYI AŞTI


İndirim tutarı benzinde 76 kuruş, motorinde ise 1,10 TL olarak belirlenirken beklenen indirimler gece yarısı pompa fiyatlarına yansıdı.


Dün de motorinin litresine 1 lira 20 kuruş indirim gelirken iki gün içerisinde akaryakıt ürünlerindeki indirim tutarı da 3 lirayı aşmış oldu.



İNDİRİM SONRASI BENZİN VE MOTORİNDE SON RAKAMLAR


İndirimin ardından benzinin litre fiyatları:

İstanbul 40.46 lira

Ankara'da 41.17 lira

İzmir'de 41.39 lira


İndirimin ardından motorin litre fiyatları:

İstanbul'da 42.00 lira

Ankara'da 42.77 lira

İzmir'de 42.99 lira




#Benzin
#Motorin
#İndirim
#Akaryakıt
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