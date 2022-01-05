Ekonomi Tarım ve Orman Bakanlığında fırıncıyaucuz odun
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tarım ve Orman Bakanlığı'nda fırıncıya ucuz odun

Hükümet, ekmekte artışın önüne geçmek için Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) aracılığıyla indirimli un sağladığı fırıncılara Tarım ve Orman Bakanlığı kanalıyla odun desteği de veriyor.

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Ekonomi Servisi Yeni Şafak
​Tarım ve Orman Bakanlığında fırıncıya ucuz odun
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Hükümet, ekmekte artışın önüne geçmek için Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) aracılığıyla indirimli un sağladığı fırıncılara Tarım ve Orman Bakanlığı kanalıyla odun desteği de veriyor.

Fiyat artışlarından halkın en az etkilenmesi için doğal gaz, elektrik, akaryakıt gibi alanlarda sübvansiyonu ekmekte de fırınlara yönelik iki destekle devam ettiriyor.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı,TMO’dan temin edilen unların piyasada bulunan unlara kıyasla çok daha uygun maliyetlerde olduğuna dikkat çekti. Balcı, “Odun temini konusunda da Tarım ve Orman Bakanlığı fırıncılara büyük destek veriyor, bakanlığın bölge müdürlükleri fırıncılara ihaleye çıkmadan piyasadan çok daha ucuza odun temin ediyor” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bölge müdürlüklerine müracaat edildiği takdirde ihaleye çıkmadan tonu 420 TL + KDV üzerinden sadece fırınlarda kullanılmak üzere odun alınabileceğinin bilgisini paylaşan Balcı, serbest piyasada aynı odunun 1200 TL ve üzerinde fiyatlandırıldığını hatırlattı.

’Maliyetlere göğüs gerecek gücüm var’ deyip ekmek fiyatına zam yapmadı kapısında kuyruk oldu
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Serik ilçesinde ’Maliyetlere göğüs gerecek gücüm var’ deyip etmek fiyatına zam yapmayan fırıncı ekmeği adeta yok satıyor. Ekmeğe hem zam yapmayan hem de ’ekmeğimle oynamayın’ afişi asarak meslektaşlarına mesaj gönderen Özkan Okatan, \"Biz kampanyamıza devam ettiriyoruz. 8 ay önce sürdürdüğümüz istikrarlı gidişi sürdürmeye devam ediyoruz. Ekmek bizde 2.25 lira ve gramajı aynı 250 gram. Biz daha önce başlattık bu kampanyayı. Çünkü halkımıza söz verdik. 50-75 kuruş geriden geleceğiz diye. Sözümüzün arkasındayız ve sözümüzü tutuyoruz. Her şeye göğüs gerecek gücümüz var çok şükür\" dedi.
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Diğer meslektaşlarının ekmeğe uyguladığı zam hakkında konuşan Okatan, \" Ben onların düşüncesini bilmiyorum. Düşüncelerine zaten katılmıyorum. Benim için halkın düşüncesi önemli. Onlar da beni takdir ediyor. Gördüğünüz gibi müşterilerimiz hiç eksik olmuyor. Biz bu istikrarlı gidişatımızı devam ettireceğiz. 8 ay önce 260 gram ekmek 1.75 liraydı. Şimdi ise 250 gram ekmek bizde 2.25 lira. Müşterilerimizin hepsi memnun hepsiyle aile gibi olduk, takdirini topladık\" dedi.
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Daha ucuz ekmek almayı tercih ettikleri için bu fırına gelen vatandaşlardan Fahri Erdoğan, \"Burada ekmek 2.25 onun için geliyoruz. Bizim için 5 ekmek aldığımız zaman 2 ekmek farklı oluyor\" dedi.<br>Selami Arslan ise \"Ekmek şu hayat şartlarında en büyük olay. Bu iş yerinin vatandaşın yanında olması gerçekten bizi sevindiriyor\" şeklinde konuştu.
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’Maliyetlere göğüs gerecek gücüm var’ deyip ekmek fiyatına zam yapmadı kapısında kuyruk oldu
Antalya'nın Serik ilçesinde ekmeğe zam yapılmasına tepki gösteren fırıncı, 8 ay önce başlattığı kampanyaya devam ederek, 250 gram olan ekmeği 2 lira 25 kuruştan satınca müşteriler de fırın önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Daha önce de fırıncıların kendi gruplarından çıkarmasından dolayı 'fırıncılar giremez' afişi asan Özkan Okatan, bu kez de dükkanına 'ekmeğimle oynamayın' afişi astı.


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