Tarım ve Orman Bakanlığı'nda fırıncıya ucuz odun

Hükümet, ekmekte artışın önüne geçmek için Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) aracılığıyla indirimli un sağladığı fırıncılara Tarım ve Orman Bakanlığı kanalıyla odun desteği de veriyor.

Fiyat artışlarından halkın en az etkilenmesi için doğal gaz, elektrik, akaryakıt gibi alanlarda sübvansiyonu ekmekte de fırınlara yönelik iki destekle devam ettiriyor.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı,TMO’dan temin edilen unların piyasada bulunan unlara kıyasla çok daha uygun maliyetlerde olduğuna dikkat çekti. Balcı, “Odun temini konusunda da Tarım ve Orman Bakanlığı fırıncılara büyük destek veriyor, bakanlığın bölge müdürlükleri fırıncılara ihaleye çıkmadan piyasadan çok daha ucuza odun temin ediyor” dedi.

REKLAM

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bölge müdürlüklerine müracaat edildiği takdirde ihaleye çıkmadan tonu 420 TL + KDV üzerinden sadece fırınlarda kullanılmak üzere odun alınabileceğinin bilgisini paylaşan Balcı, serbest piyasada aynı odunun 1200 TL ve üzerinde fiyatlandırıldığını hatırlattı.