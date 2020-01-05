TEMSA’da güzel haber

Bankalara olan yaklaşık 200 milyon dolarlık borcunu ödemekte zorlanan TEMSA krizinin çözülmesi için atılan adımlarla ilgili olumlu gelişmeler var. Üretimin durdurmasına neden olan hacizleri durdurmak için konkordato ilan eden şirket, ardından da bankalarla anlaşmak için masaya oturdu. Yılda ürettiği 11 bin 500 aracı dünyanın 66 ülkesine ihraç eden TEMSA’da üretim; 27 Aralık 2019’dan itibaren yeniden başladı. Şirkette üretimin hızlanacağına ve fabrikanın kapanmayacağına yönelik güçlü sinyal ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan geldi.

SABANCI GERİ ALABİLİR

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın “TEMSA’dan güzel haber alacaksınız” açıklaması, Sabancı Grubu’nun şirketi geri alacağı yönündeki söylentileri güçlendirdi. İsviçre merkezli fon şirketi True Value Capital Partners’a satılan ve yaşadığı mali kriz nedeniyle geçen ay üretimi durduran TEMSA’nın, Sabancı Holding tarafından geri alınacağı konuşuluyor. Geri alınma sonrasında alacaklı bankalarla masaya oturulup şirket borçlarının yapılandıracağı belirtiliyor.

YERELDEN GÜÇ BİRLİĞİ

TEMSA’nın kapatılmaması ve üretime devam etmesi için geçtiğimiz hafta Adana Büyükşehir belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç önderliğinde Adana Sanayi Odası’nda geniş katılımlı bir toplantı yapılmış ve şirketin üretimi sürdürmesi için mücadele etme kararı alınmıştı.

BORCUYLA SATILMIŞTI

Sabancı Holding, 1968 yılından beri üretimini sürdüren TEMSA’yı geçen mayıs ayında İsviçre’de kurulan True Value Capital Partner’s’a 182 milyon 693 bin TL’ye satmıştı. Satış anlaşmasına göre 825 milyon TL şirket değeri üzerinden borç ve nakit düzenlemeleri yapıldıktan sonra 375 milyon TL hisse değeri karşılığında devir gerçekleştirilmişti. TEMSA’yı alan şirketin Rıfkı Enver Ünver ve eşi Rukiye Devres Ünver tarafından İsviçre’nin Lozan kentinde satıştan yaklaşık 2 ay önce mart ayında 100 bin İsviçre Frangı sermayeyle kurulması dikkat çekmişti.

MÜSİAD GÜNDEME TAŞIDI

Berat Albayrak ve Abdurrahman Kaan

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), önceki gün İstanbul’da düzenlenen Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı’na katılan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TEMSA konusunun gündemlerinde olduğunu söyledi. MÜSİAD şube başkanlarının kendi şehirlerinde iş dünyasının sorun ve beklentilerini dile getirdiği toplantıda MÜSİAD Adana Başkanı Burhan Kavak, Bakan Albayrak’a TEMSA’nın son durumunu iletti.

GÜZEL HABER ALACAKSINIZ

Burhan Kavak

Burhan Kavak’ın “Sayın Bakanım, yerli otomobilimizle gurur duyacağımız bir süreç başlamışken Türkiye’nin otobüs markasında üretim durdu. Bu tesisimizin yeniden üretime geçirilmesi konusunda sizlerden destek bekliyoruz” talebine cevap veren Albayrak, “Konu gündemimizde kısa süre sonra TEMSA’dan güzel haber alacaksınız” cevabını verdi.