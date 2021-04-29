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Ekonomi Thodexin firari CEOsu Özerin kardeşlerinin ifadeleri ortaya çıktı İşler kötü gittiği için şirketi devredecekti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Thodex'in firari CEO'su Özer'in kardeşlerinin ifadeleri ortaya çıktı: İşler kötü gittiği için şirketi devredecekti

Kripto para borsası Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer’inmahkemeye sevk edilen kız kardeşi Serap Özer ve abisi Gökhan Özer’in ifadelerine ulaşıldı. Özer kardeşler, firari Faruk Fatih Özer’in son günlerde işlerinin kötü gittiğini, şirketi devretmeyi ya da ortak bulmayı düşündüğünü söylediğini anlattı. Özer’in 18 Nisan’da şirketin tüm belgelerini istediği de ifadelerde ortaya çıktı.

Haber Merkezi DHA
Thodexin firari CEOsu Özerin kardeşlerinin ifadeleri ortaya çıktı: İşler kötü gittiği için şirketi devredecekti
Kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer

Kripto para borsası Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer’in 400 bin kişiyi dolandırdığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada, kız kardeşi Serap Özer ve abisi Gökhan Özer’in ifadeleri ortaya çıktı.

ÜÇ YILDIR OFİS İŞİNİ YÜRÜTÜYORUM

Şirketin tek yöneticisinin kardeşi olduğunu söyleyen Serap Özer, kendisinin yaklaşık 3 yıldır ofis işlerini yürüttüğünü söyledi. Muhasebe işlerini farklı bir firmanın yaptığını kendisinin ise aracı olduğunu ifade etti.

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BELGELERİ YANINDA GÖTÜRDÜ

Faruk Fatih Özer’in 18 Nisan 2021 tarihinden itibaren şirkete ait hacklenme raporu, şirket davalarıyla ilgili dökümanlar, mizan ve bütçeye ilişkin belgeler, karar, pay, genel kurul defterini istediğini söyleyen Serap Özer, kardeşinin bu belgeleri yanında götürdüğünü bildiğini söyledi.

İŞLER KÖTÜYE GİDİYOR DEMİŞTİ

Faruk Fatih Özer’in yurt dışına gideceğini söylemediğini anlatan Serap Özer, şirketteki işlerin kötüye gittiğini yurt dışında ortak aradığını birkaç yabancı bankayla görüştüğünü söylediğini belirtti.

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BENDEN HESAP AÇMAMI İSTEDİ, ONLARI KULLANDI

Özer’in abisi Gökhan Özer ise, kendisine ait bir reklam danışmanlık şirketi olduğunu, Thodex ile hiçbir bağlantısı olmadığını söyledi.

Kardeşinin kendisinden hesap açmasını isteyip bu hesaplarını kullandığını anlatan Gökhan Özer, hesaplarla ilgili de herhangi bir bilgisi olmadığını belirtti.

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ŞİRKETİ DEVREDECEKTİ

Kardeşinin kendi şirketinde tek başına yetkili olduğunu söyleyen Gökhan Özer, son dönemlerde işlerin kötü gittiğini ve şirketi tamamen devretmeye karar verdiğini veya ortak bulacağını anlattığını bildirdi.

Gideceğine ilişkin de herhangi bir bilgisi olmadığını söyleyen Özer üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

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