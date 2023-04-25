THY’nin yolcu sayısı 1 milyarı aştı

Türkiye’nin gurur markalarından Türk Hava Yolları (THY), 1 milyarıncı yolcusu Mustafa Balcı'ya 1 milyon mil hediye etti. THY'nin 1 milyarıncı yolcusu için İstanbul Havalimanı'nda program düzenlendi. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, ailesiyle Adıyaman'a gitmek için havalimanına gelen Mustafa Balcı'ya, hediye 1 milyon mil yüklenen çeki verdi. Mustafa Balcı, THY'nin 1 milyarıncı yolcusu olmanın ve özel bir hediyeyle ödüllendirilmenin kendisi için büyük bir onur olduğunu belirterek, "Bu deneyimi yaşamak benim için unutulmaz bir anı olacak" dedi.

Hedeflerinin 2 milyar yolcu olduğunu belirten Bolat şunları söyledi:

2031 İÇİN HEDEF BÜYÜTTÜ

"1933'te kurulan THY olarak 1 milyarıncı yolcumuzu taşıdığımız için büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz. 90 yılda 1 milyar yolcuya ulaşan markamız, 8 yıl sonra 2031'de ise 2 milyarıncı yolcuya ulaşmayı hedefliyor. Bizlere bu sevinci yaşatan tüm yolcularımıza ve bu başarıda emeği olan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." Programın ardından Mustafa Balcı ve ailesinin bindiği THY uçağı Adıyaman'a hareket etti.











